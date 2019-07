La rottura definitiva tra Mauro Icardi e l'Inter, sancita dalla partenza dell'attaccante argentino dal ritiro di Lugano, favorisce la Juventus che da tempo è in agguato in attesa di assicurarsi il due volte capocannoniere della serie A a prezzo scontatissimo. Sempre secondo ‘ Repubblica, Icardi avrebbe deciso di affiancare un altro agente alla moglie Wanda Nara, con l'obiettivo di districare la matassa e definire il suo futuro nella maniera migliore per tutti.

La Spal vuole riportare a Ferrara Kevin Bonifazi. Ecco perché nell'operazione potrebbe essere inserito Mohamed Fares, si trasferirebbe in Piemonte e abbasserebbe le cifre dovute dalla Spal al Torino. La trattativa è tutt'altro che arenata, tenuto soprattutto conto della stima di Walter Mazzarri verso Fares : proprio il tecnico granata potrebbe permettere un'accelerazione in tal senso.

Antonio Conte ha parlato in maniera chiara : vuole Romelu Lukaku e lo vuole a ogni costo. Ecco perché questa potrebbe essere la settimana giusta per il passaggio del possente centravanti belga dal Manchester United all'Inter. Un piano aggressivo per porre la parola fine a uno dei tormentoni dell'estate, e soprattutto accontentare quell'Antonio Conte che inizia a scalpitare.

Il Cagliari è pronto a stringere per l'erede di Nicolò Barella. Il talento del Boca Juniors già seguito a gennaio e il cui nome non è mai uscito dal taccuino del presidente Giulini. Una tappa importante dell'operazione arriverà lunedì 15 luglio, giorno in cui Giulini insieme all'avvocato Porzio raggiungerà Madrid per incontrare il presidente del Boca Angelici.

Mario Balotelli alla Fiorentina da mera suggestione di mercato si sta sempre più trasformando in una prospettiva realistica. Ora è svincolato, e proprio su questo dettaglio punta Raiola : l'idea è quella di strappare un ingaggio alla Fiorentina, con la garanzia di poter monetizzare da un'eventuale futura rivendita.

Nuovi brutti segnali per il Napoli nella corsa verso James Rodriguez. Dove 'Marca ha aperto l'edizione della domenica con un messaggio chiaro e lapidario : il colombiano vuole l'Atletico Madrid. La vicenda potrebbe non essere finita qui. Che, al netto della stima per Ancelotti.

Sembra ormai davvero tutto pronto per l'arrivo di Matthijs De Ligt alla Juventus. Vicino ad essere sciolto anche il nodo più importante, quello dell'accordo tra le società : l'Ajax chiede 75 milioni, la Juventus è arrivata a 67 e l'impressione è che nel giro di poche ore si possa arrivare alla quadratura del cerchio. De Ligt è un colpo straordinario, ma si ricordi che non conta il ruolo. Il 4 significa lotta e sudore, quindi Juventus, ha fatto sapere invece uno dei suoi eredi, Massimo Bonini.

Il Napoli è al lavoro per rinnovare il contratto di Lorenzo Insigne, ma la proposta sembra destinata a sollevare qualche protesta da parte del giocatore e soprattutto del suo agente Mino Raiola. Secondo quanto trapela dal 'Corriere dello Sport, infatti, il Napoli avrebbe preparato per lui un prolungamento di due anni, con la scadenza del suo contratto spostata dal 2022 al 2024, ma con ingaggio decurtato di 4.5 milioni.

Non sono mercato in entrata : il Milan è attivo anche per cercare di piazzare quei giocatori destinati a non trovare spazio nella squadra che Marco Giampaolo sta allestendo. Tra questi ce ne sono in particolare quattro che non dovrebbero avere problemi a trovare una nuova destinazione.

La telenovela di Mauro Icardi e del suo possibile addio all'Inter si arricchisce di una nuova puntata. A riferirle è stato il quotidiano ‘ Repubblica ', secondo cui Icardi avrebbe commentato la decisione dell'Inter con queste parole : Io sto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo. Parole che cozzerebbero con il comunicato emesso dalla stessa Inter, che aveva parlato di decisione consensuale. Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano.

Cosa è successo ieri sabato 13 luglio 2019

Perin a un passo dal Benfica. A Parma torna attuale l'idea Skrtel. Hysaj, l'Atletico Madrid fa sul serio. Veretout, controsorpasso della Roma sul Milan. Sampdoria, ufficiale Murillo. Inter, Mauro Icardi via dal ritiro: decisione ufficiale. Milan-Roma, verso lo scambio in attacco. Filippo Costa lascia la Spal. Torino, ufficiale il rinnovo di Segre. Cagliari, obiettivo sudamericano per il dopo-Barella. Mercato Roma, la rivoluzione parte dalla difesa.

Virgilio Sport - 14-07-2019 | 14:14