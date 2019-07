La Roma torna alla carica per il centrocampista offensivo del Milan Suso. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti a offrire Federico Fazio per arrivare allo spagnolo.

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha ormai concluso l ’ acquisto di Lucas Silva dal Real Madrid, centrocampista brasiliano classe 1993. Operazione da 2.5 milioni di euro per un calciatore di 26 anni, di proprietà del Real dall'estate 2015 ma impiegato in sole nove occasioni dai blancos.

Il mercato del Benevento è in fermento : dopo Manfredini, Sau e Kragl, a breve il direttore sportivo Pasquale Foggia metterà a segno il colpo Schiattarella, in arrivo in Campania dopo la risoluzione consensuale del contratto con la Spal.

Il nuovo tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha fatto intendere che stima Paulo Dybala, tuttavia il futuro dell'argentino a Torino rimane incerto. L ’ offerta del Tottenham, pronto a spendere fino a 80 milioni di sterline come riportato venerdì mattina da alcuni tabloid. In Inghilterra il mercato in entrata chiuderà l ’ 8 agosto, motivo in più per cui Tottenham e Manchester United fanno sul serio, risultando in questo momento ipotesi più calde rispetto al Paris Saint-Germain.

Per arrivare al centrocampista cileno, in uscita dal Barcellona, l'Inter dovrà prima piazzare tre mediani da tempo fuori dai piani di Conte : Radja Nainggolan è il primo della lista, i nerazzurri puntano a guadagnare 29 milioni di euro anche se al momento non ci sono ancora offerte importanti, ma solo gli interessamenti di Cagliari e Sampdoria, che puntano a un prestito.

L'Inter mette alla porta Mauro Icardi. Icardi è un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Per Icardi sarebbe pronto un contratto da 5 milioni di euro netti all'anno. Zhang al Corriere della Sera ha anche parlato degli obiettivi futuri di Suning : Il target di un club come l ’ Inter deve essere anche di superare il miliardo, sponsor, i diritti televisivi in Italia e in Europa.

La Fiorentina insiste per Sami Khedira, il nome nuovo per il centrocampo viola. L'affare potrebbe rientrare nella trattativa per Federico Chiesa, anche se la Fiorentina sembra aver chiuso tutte le porte per la cessione del suo gioiello, almeno in questa sessione estiva di calciomercato.

L'intesa tra l'Inter e il Manchester United per il trasferimento di Romelu Lukaku in nerazzurro tarda ad arrivare, e nelle ultime ore sono aumentate le indiscrezioni di un inserimento della Juventus nell'affare. Da tempo l'Inter insegue Lukaku, ma finora è stata frenata dalla richiesta di 85 milioni di euro, considerata eccessiva da parte del club meneghino. e la Juventus ne ha approfittato per effettuare un sondaggio nel caso non andasse in porto l'affare Icardi.

Cosa è successo ieri giovedì 25 luglio 2019

Virgilio Sport - 26-07-2019 | 11:06