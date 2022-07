Calciomercato Bari: i tifosi sognano Lasagna, ma c'è anche il Cagliari

17-07-2022 16:06

L’acquisto del giovane attaccante Gianmarco Cangiano, 2001 in arrivo dal Bologna, è ufficiale solo da poche ore ma la dirigenza del Bari è già concentrata su un altro fronte. L’obiettivo è un top per l’attacco, individuato in Kevin Lasagna del Verona, giocatore con presenze in Nazionale e 39 gol in Serie A.

Sul giocatore c’è però con forza anche il Cagliari, che in queste ore incasserà la liquidità della vendita di Joao Pedro e cerca un alto profilo. Per il Bari circola anche il nome di Andrea La Mantia dell’Empoli, alternativa di tutto rispetto a Lasagna e bomber con discreta esperienza nel campionato cadetto.

