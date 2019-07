Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 20 luglio 2019

15:17 Veretout è ufficialmente della Roma

Come ha annunciato il club tramite una nota sul sito ufficiale, Jordan Veretout è un nuovo giocatore della Roma. Il comunicato : L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Jordan Veretout. 'Sono molto felice di giocare in questo grande Club , con grandi giocatori , ha dichiarato Jordan. Veretout nelle sue due stagioni a Firenze ha totalizzato 75 presenze segnando 15 reti. 'Sono davvero contento di poter accogliere Jordan a Trigoria, ha dichiarato il direttore sportivo Gianluca Petrachi.

14:48 Napoli, De Laurentiis rassicura i tifosi sul mercato

Sorpresa al ritiro del Napoli a Dimaro : in mattinata ha fatto visita il presidente De Laurentiis che, sollecitato dai tifosi al grido di 'Portaci James Rodriguez '. Per arricchire il reparto offensivo De Laurentiis sta seguendo anche la vicenda Icardi : il giocatore è fuori dal progetto Inter ma al momento preferisce un trasferimento alla Juventus. Il Napoli è pronto a offrire 60 milioni di euro all'Inter per Icardi, ma il valzer delle punte rimane al momento congelato. Il dettaglio dell'operazione

09:59 La Roma insiste per Suso, il Milan ci pensa

Messo da parte momentaneamente, il sogno legato a Luka Modric, il Milan prepara il rinnovamento della rosa pensando non solo a possibili colpi in entrata, ma anche ad uscite importanti, su tutte quella dello spagnolo Suso. Resta vivo, infatti, l'interesse della Roma per il 25enne : secondo quanto riportato da Sky, il Milan ha chiesto circa 40 milioni di euro per lo spagnolo, una cifra vicina alla sua clausola rescissoria. Il dettaglio dell'operazione

08:57 Inter pronta a rilanciare per Dzeko e Lukaku

Dopo le critiche nemmeno troppo velate da parte di Antonio Conte in conferenza stampa sulla tempistica della campagna acquisti nerazzurra, la dirigenza dell'Inter prova ad accelerare le due trattative che hanno come obiettivo il rafforzamento del reparto offensivo nerazzurro, quella con il Manchester United per Romelu Lukaku e quella con la Roma per Edin Dzeko. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 19 luglio 2019

La Juve fa capire a Higuain che non serve. Conte avvisa l'Inter: "Siamo in ritardo". Juve-Roma, intesa per Higuain che però punta i piedi. Chiesa, Commisso tenta il tutto per tutto per tenerlo. De Ligt si presenta alla Juventus e parla di Champions League. La Roma vuole blindare Under. La Juve non ci sta e gela Icardi: Wanda Nara in difficoltà. Juventus, il futuro di Dybala tra Neymar e Pogba. Torino, per Verdi spunta un'altra pretendente. Milan, doppio sacrificio per arrivare a Correa.

Virgilio Sport - 20-07-2019 | 15:17