Civitanova vince a Perugia: a un passo dal titolo

Lube Civitanova a un passo dallo scudetto: i marchigiani hanno espugnato il campo della Sir Safety Perugia con un secco 3-0 in gara 3, portandosi sul 2-1 nella serie. Per la terza volta su tre partite è saltato di nuovo il fattore campo, con la Lube che ha dominato (parziali 20-25, 18-25, 14-25) giocando alla grande in battuta e a muro.

Sabato Civitanova (top scorer Leal con 15 punti, 10 per Juantorena) potrebbe così laurerarsi campione d’Italia se vincerà in casa gara 4 della serie.

OMNISPORT | 21-04-2021 23:02