Copa America, Uruguay-Paraguay 1-0: Celeste seconda

Se l’Argentina si tiene stretta il primo posto, il guizzo della nottata è dell’Uruguay: la Celeste supera di misura il Paraguay, con un 1-0 che rimane in bilico fino alla fine, e si prende di forza la seconda piazza del gruppo A, superando proprio l’Albirroja.

La gara del “Nilton Santos” di Rio si decide dopo 21 minuti: Angel Romero frana in area su Nandez e il brasiliano Raphael Claus indica il dischetto, consentendo a Cavani di scaricare in rete il pallone del vantaggio.

Meglio l’Uruguay nella prima frazione, con tanto di goal annullato per fuorigioco all’interista Vecino. Il Paraguay ha un sussulto d’orgoglio dopo l’intervallo, si vede a sua volta annullare una rete (di Oscar Romero, sempre per offside) e sogna il pari, rischia seriamente in contropiede ma nel recupero si divora l’1-1 da pochi passi con l’impreciso Martinez.

Quarti di finale definiti nella loro interezza, dunque. Se l’Argentina se la vedrà con l’Ecuador, l’Uruguay sfiderà la Colombia mentre il Paraguay è stato automaticamente accoppiato al Perú. Gare, specialmente le ultime due, senza un vincitore designato.

IL TABELLINO

Uruguay-Paraguay 1-0

Marcatori: 21′ rig. Cavani

URUGUAY (4-3-2-1): Muslera; Nandez, J. L. Gimenez, Godin (46′ Coates), Viña; Vecino (57′ Caceres), Valverde (76′ Torreira), Bentancur; De la Cruz, De Arrascaeta (67′ Torres); Cavani (68′ Suarez). Ct. Tabarez

PARAGUAY (4-2-3-1): Silva; Espinola (57′ H. Martinez), Rojas, Alonso, Alderete; G. Gimenez (74′ Sanchez), Villasanti; Samudio (73′ Cubas), Almiron (33′ O. Romero), An. Romero; Avalos (57′ Gonzalez). Ct. Berizzo

Arbitro: Raphael Claus (Brasile)

Ammoniti: Alderete, Alonso

Note: –

OMNISPORT | 29-06-2021 07:07