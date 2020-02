De Vrij replica a Ibrahimovic

Stefan De Vrij dopo la vittoria nel derby si è espresso così ai microfoni della Rai: "Sono contento per il gol, per la vittoria e per il carattere. Nel primo tempo le cose sono andate male, anche loro sono stati bravi mettendoci in difficoltà andando avanti meritatamente. Nella ripresa è stata una gara diversa, Conte ci ha fatto capire cosa non andava bene e andava cambiato per poter vincere".

Il difensore dell'Inter ha replicato anche a Zlatan Ibrahimovic, che ha detto che l'Inter non è da scudetto: "Ha detto così? Ognuno ha le sue opinioni…".

SPORTAL.IT | 10-02-2020 10:18