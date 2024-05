F1, GP Miami diretta LIVE

Cronaca in diretta

Pole numero 38 per l'olandese, sei su sei ad inizio stagione: Verstappen l'uomo da battere anche in qui a Miami.

Si riaccendono per l’ultima volta i motori della Formula 1 in Florida. Dopo la Sprint Race ieri si corre oggi il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024. Max Verstappen è a caccia del tris perfetto dopo la vittoria nella Sprint e la pole. Le Ferrari proveranno a rovinargli la festa con Leclerc e Sainz che partono alle sue spalle in griglia. La classifica piloti è attualmente così composta:

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 118 punti

2. Sergio PEREZ (Red Bull) – 91 punti

3. Charles LECLERC (Ferrari) – 83 punti

4. Carlos SAINZ (Ferrari) – 73 punti

5. Lando NORRIS (McLaren) – 58 punti

Un altro sabato perfetto per Max Verstappen. Al mattino di Miami la vittoria nella Sprint Race, la seconda in questa stagione, la nona all time dopo essere partito al palo e aver tenuto dietro la Ferrari di un ottimo Leclerc che ha cancellato l’inizio difficile al venerdì in testacoda nelle libere. A completare il podio l’altra Red Bull di Perez davanti a un sorprendente Ricciardo che con la Visa CashApp ha tenuto dietro per tutta la gara breve l’altra rossa di Carlos Sainz 5° al traguardo.

Verstappen che poche ore dopo ha concesso il bis centrando la pole position del Gran Premio di Miami. Sesta di fila su altrettante qualifiche finora disputate (come Senna, Prost e Mansell). Il campione del mondo della Red Bull ha girato in 1:27.741. Buone notizie dalla Ferrari che ha piazzato entrambi i piloti alle spalle di SuperMax. Charles Leclerc conferma la prima fila ad appena 141 millesimi dalla pole e Carlos Sainz è subito dietro, terzo, entrambi davanti a Sergio Perez quarto con l’altra Red Bull.

Il Gran Premio di Miami si corre sul Miami International Autodrome. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 5 maggio 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Max Verstappen 1:27.241

Red Bull 2. Charles Leclerc 1:27.382

Ferrari 2ª fila 3. Carlos Sainz 1:27.455

Ferrari 4. Sergio Perez 1:27.460

Red Bull 3ª fila 5. Lando Norris 1:27.594

McLaren 6. Oscar Piastri 1:27.675

McLaren 4ª fila 7. George Russell 1:28.067

Mercedes 8. Lewis Hamilton 1:28.107

Mercedes 5ª fila 9. Nico Hülkenberg 1:28.146

Haas 10. Yuki Tsunoda 1:28.192

RB 6ª fila 11. Lance Stroll 1:28.222

Aston Martin 12. Pierre Gasly 1:28.324

Alpine 7ª fila 13. Esteban Ocon 1:28.371

Alpine 14. Alex Albon 1:28.413

Williams 8ª fila 15. Fernando Alonso 1:28.427

Aston Martin 16. Valtteri Bottas 1:28.463

Kick Sauber 9ª fila 17. Logan Sargeant 1:28.487

Williams 18. Kevin Magnussen 1:28.619

Haas 10ª fila 19. Guanyu Zhou 1:28.824

Kick Sauber 20. Daniel Ricciardo* 1:28.617

RB

tre posizioni di penalità per aver superato in regime di Safety Car nel GP di Cina