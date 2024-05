F1, Sprint Race GP Miami diretta live: ultimi giri, Leclerc a caccia di Max, Sainz del podio

Cronaca in diretta

Formation lap in corso, tutto pronto per la partenza!

GIRO 2. Safety car in pista per togliere la macchina di Norris, le macchine passeranno per la pit lane.

GIRO 7. Perez non strappa, Ricciardo rimane in scia, Sainz fatica nel sorpasso.

GIRO 8. Leclerc rimane in scia, un vantaggio di poco piú di un secondo per Verstappen.

GIRO 14. Possibile drive through per Magnussen, che sta anche formando un trenino frenando i piloti alle sue spalle.

Secondo appuntamento della stagione con Sprint Race che si corre nel week end del Gran Premio di Miami, sesta prova del Mondiale 2024. In prima fila ci saranno la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc, solo 5° partirà l’altra rossa di Carlos Sainz. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (110 pt.) Sergio Perez (85 pt.) Charles Leclerc (76 pt.) Carlos Sainz Jr (69 pt.) Lando Norris (58 pt.)

Sarà Max Verstappen a partire dalla pole nella Sprint Race, con la Ferrari di Charles Leclerc splendido secondo nonostante non abbia fatto prove visto il testacoda che lo ha messo fuori nell’unica sessione di fp. Perez è terzo mentre l’exploit lo firma Daniel Ricciardo in seconda fila col 4° tempo con la Visa CashApp RB. “Solo” quinto posto per Sainz mentre le McLaren dopo essere state sempre le più veloci partono un po’ dietro: Piastri è sesto mentre Norris addirittura nono. Quarta fila Aston Martin con Stroll per una volta davanti ad Alonso. Male le Mercedes entrambe fuori dal Q3 che partiranno in sesta fila con Russell davanti a Lewis Hamilton.

La Gara Sprint del Gran Premio di Miami si corre sul Miami International Autodrome. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 18.00 di Sabato 4 maggio 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2. Charles Leclerc Ferrari 2a Fila 3. Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 4. Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 3a Fila 5. Carlos Sainz Ferrari 6. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 4a Fila 7. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 8. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 5a Fila 9. Lando Norris McLaren-Mercedes 10. Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 6a Fila 11. George Russell Mercedes 12. Lewis Hamilton Mercedes 7a Fila 13. Esteban Ocon Alpine-Renault 14. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 8a Fila 15. Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 16. Pierre Gasly Alpine-Renault 9a Fila 17. Zhou Guanyu Sauber-Ferrari 18. Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 10a Fila 19. Logan Sargeant Williams-Mercedes 20. Alexander Albon Williams-Mercedes