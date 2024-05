Basket Serie A, verdetti regular season e tabellone playoff: Bologna prima, Milano seconda, retrocede Pesaro

Ultima giornata di stagione regolare: la Virtus Bologna chiude davanti all'Olimpia Milano, playoff Scudetto al via sabato 11 maggio. Pesaro retrocede in A2 con Brindisi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ultima giornata di stagione regolare nella Serie A di basket, senza troppe emozioni per la zona playoff (le otto ammesse erano già note al termine del turno precedente, si trattava solo di stabilire i piazzamenti) ma decisiva per la seconda e ultima retrocessione in A2: salva Treviso, a far compagnia a Brindisi nella serie cadetta è un’altra piazza storica della pallacanestro italiana, Pesaro, con appena dieci vittorie all’attivo.

Serie A, la Virtus Bologna prima in regular season

L’ultima giornata è servita anche e soprattutto alla Virtus Bologna di Luca Banchi per blindare il primato in stagione regolare. Ai playoff, dunque, le Vu Nere potranno sfruttare il fattore campo nell’eventuale bella sia ai quarti, sia in semifinale, sia nell’eventuale finale. Secondo posto per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, a cui non è bastato espugnare in modo rocambolesco il parquet di Cremona (72-73). Terzo posto per Brescia, quindi Venezia, Reggio Emilia, Pistoia, Trentino e Derthona/Tortona. Fuori dai playoff la Gevi Napoli, nonostante il successo nel derby su Scafati: i partenopei possono consolarsi con la storica vittoria della Coppa Italia di due mesi e mezzo fa a Torino.

Basket, Serie A: risultati ultima giornata

Questi i risultati del trentesimo e ultimo turno di regular season di Serie A:

Banco Sardegna Sassari-Unahotels Reggio Emilia 95-63

Gevi Napoli-Givova Scafati 102-92

NutriBullet Treviso-Bertram Derthona 87-74

Umana Reyer Venezia-Carpegna Prosciutto Pesaro 91-79

Virtus Segafredo Bologna-Dolomiti Energia Trentino 108-61

Estra Pistoia-Openjobmetis Varese 78-96

Germani Brescia-Happy Casa Brindisi 94-75

Vanoli Cremona-EA7 Emporio Armani Milano 72-73

Basket, la classifica finale di Serie A e i verdetti

Questa la classifica finale della Serie A:

Virtus Segafredo Bologna 44 (ai playoff) EA7 Emporio Armani Milano 44 (ai playoff) Germani Brescia 42 (ai playoff) Umana Reyer Venezia 38 (ai playoff) Unahotels Reggio Emilia 32 (ai playoff) Estra Pistoia 30 (ai playoff) Dolomiti Energia Trentino 30 (ai playoff) Bertram Derthona 28 (ai playoff) Gevi Napoli 28 Banco di Sardegna Sassari 28 Vanoli Cremona 24 Givova Scafati 24 NutriBullet Treviso 24 Openjobmetis Varese 24 Carpegna Prosciutto Pesaro 20 (in A2) Happy Casa Brindisi 20 (in A2)

Serie A Basket, il tabellone dei playoff

Questi gli abbinamenti del primo turno playoff, gara-1 è in programma tra sabato 11 e domenica 12 maggio: