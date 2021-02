Diletta Leotta fa un regalo eccezionale a tutti i suoi ammiratori

Un’iniziativa che non può lasciare indifferenti i milioni di fan di Diletta Leotta. La giornalista di punta di Dazn, volto (e corpo) del calcio nostrano, si è lanciata in un’operazione commerciale destinata a coronare il sogno dei suoi tantissimi ammiratori. La bella (e brava) Diletta andrà direttamente a casa dei suoi tifosi… a una condizione: che acquistino su Amazon una copia del suo libro intitolato “Scegli di sorridere” entro il 28 febbraio. Ebbene sì, alcuni fortunati acquirenti potranno vedersi recapitare il libro non dal solito corriere Amazon, ma da Diletta in persona!

Diletta Leotta può venire a casa tua: compra qui il suo libro

Il dettaglio dell’operazione Diletta Leotta a casa dei suoi lettori

I clienti che acquisteranno “Scegli di sorridere” (Sperling & Kupfer) entro le ore 23.59 del giorno 28 febbraio 2021, potrebbero ricevere il libro direttamente da Diletta Leotta. L’iniziativa si applica solo sul territorio italiano, è valida esclusivamente a un limitato numero di clienti che hanno acquistato il libro e per un solo prodotto idoneo acquistato per ciascun account cliente di Amazon.it.

Di cosa parla “Scegli di sorridere” di Diletta Leotta

“Scegli di sorridere” è il primo libro di Diletta Leotta. Più di una semplice autobiografia: Diletta in queste pagine racconta molto di sé e delle vicende personali che maggiormente l’hanno toccata: la violazione della sua privacy da parte degli hacker, le attenzioni indesiderate dei paparazzi, i ricatti subiti, la percezione della sua immagine, le dure parole di haters, donne e uomini che la circondano. In questo libro-verità, Diletta rivela per la prima volta episodi duri, in cui è stata messa alla prova ma da cui è sempre uscita a testa alta: trasformando i momenti difficili in opportunità e la fragilità in coraggio, contando sull’aiuto di chi le è più vicino e sulla sua forza interiore. Senza mai lasciarsi travolgere, ma rialzandosi e andando avanti. Con garbo, ironia ed estrema sincerità, Diletta dimostra, pagina dopo pagina, quanta volontà e forza ci vogliano per raggiungere i propri obiettivi.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

VIRGILIO SPORT | 11-02-2021 17:30