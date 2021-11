Dino Meneghin promuove l’Olimpia Milano

11-11-2021 10:40

Tra i tanti che stanno applaudendo la solidità e la coesione palesate in questo avvio di stagione dall’Olimpia Milano vi è anche un grande ex come Dino Meneghin.

Il leggendario centro classe 1950, in particolare, sta oltremodo gradendo l’impegno e l’attenzione che l’Armani Exchange sta mettendo in difesa in questo primo scampolo di annata.

“Tutti questi successi li sta costruendo sull’aggressività e l’intensità difensiva, è questa aumentata attenzione in difesa che sta facendo la differenza, si vede che c’è un grande lavoro nel corso della settimana. Poi in attacco, in qualche modo il canestro lo trova con il talento che hanno i giocatori” ha affermato Meneghini secondo il quale poi questa Olimpia ha anche ulteriori margini di crescita.

“Mi piacerebbe che la palla girasse ancora di più in attacco. Se proprio devo trovare un difetto ci sono alcune azioni dove qualche giocatore palleggia troppo e questo riduce almeno del 40% le potenzialità offensive. Quando la palla gira veloce, invece, con il talento che hanno, è quasi impossibile non fare canestro” ha chiosato il cinque volte campione d’Italia con l’Olimpia.

