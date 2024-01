Australian Open, Sinner-Rublev diretta live: occasioni da una parte e dall'altra nel 2° set

Combinazione servizio-dritto seguita da un rovescio in rete di Rublev che poi accorcia sul 30-15 grazie a un errore di Sinner col dritto in uscita dal servizio. Un dritto vincente e due errori con lo stesso fondamentale di Jannik portano il game sul 40-40. Ai vantaggi l’altoatesino sbaglia un passante e regala all’avversario una palla break, che però è bravo ad annullare con il sesto ace della sua partita. Successivamente tiene la battuta grazie a un regalo di Rublev col dritto e a una prima vincente. Da evidenziare come Sinner abbia iniziato a toccarsi vistosamente l’addome con la mano. Speriamo niente di grave