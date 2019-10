PREPARTITA

Atalanta - Shakhtar è valevole per la seconda giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone C.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Atalanta - Shakhtar è Tobias Stieler (Germania, assistenti Mike Pickel e Christian Gittelmann, quarto ufficiale Marco Fritz, V.A.R. Bastian Dankert.

La squadra di mister Gasperini cerca di riscattarsi dopo la brutta sconfitta all'esordio di Champions League per 4-0 contro la Dinamo Zagabria. Reduce dalla bella vittoria per 4-1 in campionato contro il Sassuolo la Dea proverà a centrare la prima vittoria ed i primi punti nel girone C della Champions League. Gasperini dovrebbe confermare in difesa Masiello e Toloi a cui dovrebbe affiancarsi Palomino. A centrocampo Castagne e Hateboer sulle vie laterali con De Roon e Freuler. Davanti intoccabile Zapata a cui si unisce Gomez e Ilicic.

Dopo la prima giornata in testa al girone C ci sono a pari merito Dinamo Zagabria e Manchester City con 3 punti, mentre Atalanta e Shakhtar si trovano a 0 punti.

Probabili formazioni:

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Masiello, Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez, Ilicic, Zapata

Shakhtar : Piatov, Butko, Kryvtsov, Matvilenko, Ismaily, Stepanenko, Alan Patrick, Marlos, Taison, Konoplianka, Moraes



Dove vedere Atalanta-Shakhtar di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Atalanta-Shakhtar si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 1 ottobre.

Atalanta-Shakhtar è una partita valevole per la 2° giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020, girone C. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League