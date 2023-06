DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Manchester city - Inter? La gara tra Manchester city e Inter si giocherà sabato 10 giugno 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Manchester city - Inter? L'arbitro del match sarà Szymon Marciniak Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Manchester city - Inter sarà Tomasz Kwiatkowski Dove si gioca Manchester city - Inter? La partita si gioca a Istanbul In che stadio si gioca Manchester city - Inter? Stadio Atatürk Olimpiyat Chi trasmette la partita Manchester city - Inter? La partita tra Manchester city e Inter verrà trasmessa da Canale 5, Sky, Sky Sport 1 e Sky Sport Football

PREPARTITA

Manchester City-Inter è valevole per la finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 10 giugno alle ore 21:00 allo stadio Atatürk Olimpiyat di Istanbul. Arbitro di Manchester City-Inter sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Il Manchester City di Pep Guardiola è arrivato in finale battendo nettamente il Real Madrid di Carlo Ancelotti in semifinale nella doppia sfida: 1-1 a Madrid e 4-0 a Manchester. L’Inter di Inzaghi invece ha avuto la meglio sul Milan nel derby di Milano grazie alla doppia vittoria 0-2 in trasferta e 1-0 in casa.

E’ sicuramente la partita più importante dell’anno e le due squadre ci arrivano in un’ottimo stato di forma. Il Manchester City è reduce dalla vittoria in Premier League e FA Cup (2-1 al Manchester United) mentre l’Inter ha portato a casa La Coppa Italia sconfiggendo la Fiorentina in finale e si è qualificata per la Champions League del prossimo anno (terza in classifica). Per gli Sky Blues si tratta della seconda finale di Champions dopo quella del 2021 persa 1-0 contro il Chelsea, mentre i neroazzurri tornano in finale dopo 13 anni dalla vittoria a Madrid contro il Bayern Monaco.

Probabili formazioni Manchester City-Inter

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Dove vedere Manchester City-Inter in diretta TV e streaming

Manchester City-Inter si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 10 giugno. In TV la partita sarà trasmessa in chiaro da Canale 5 e sul satellite da Sky canale Sky Sport Uno. In streaming il match sarà disponibile su Mediaset Infinity plus e Now TV.