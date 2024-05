Pagelle Borussia Dortmund-PSG 1-0: decide Füllkrug. Schlotterbeck gira, Fabian Ruiz no. Mbappé al palo

Top e flop della partita Borussia Dortmund-PSG, valevole per la semifinale d'andata di Champions League: i gialloneri si aggiudicano il primo round con la rete del proprio centravanti. Due legni per i francesi che tengono palla ma producono poco e soffrono sulle corsie esterne.

Il primo round va al Borussia Dortmund. Nell’andata delle semifinali di Champions League i gialloneri battono 1-o il Paris Saint-Germain nella meravigliosa cornice del Signal Iduna Park. Il gol arriva al 35esimo minuto di gioco con Füllkrug. Nella ripresa la squadra di Luis Enrique prova a rimettersi in carreggiata beccando due pali e sfiorando poi il pari con Dembelé. Anche i tedeschi, però, hanno le loro chance per tentare il raddoppio. Si deciderà tutto tra 6 giorni nella gara di ritorno del Parco dei Principi. La storia è ancora da scrivere.

Borussia Dortmund-PSG, la chiave della partita

Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più? Terzo appuntamento stagionale tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, che si erano affrontate anche ai gironi di Champions League. Stavolta l’eliminazione è diretta e viene decisa all’interno di 180 minuti. I ritmi sono subito altissimi e a colpire sono proprio i padroni di casa. A sbloccare il risultato ci pensa Füllkrug imbeccato da Schlotterbeck e tenuto in gioco da Marquinhos.

Nella ripresa c’è la reazione dei francesi che colgono due pali prima con Mbappé e poi con Hakimi. I gialloneri si schiacciano un po’ troppo, sebbene in qualche occasione provino a ripartire sfruttando le accelerazioni degli esterni Sancho e Adeyemi. C’è anche la richiesta di un rigore per i tedeschi per una spinta di Nuno Mendes su Füllkrug ma per l’arbitro non è sufficiente. Nel finale c’è spazio per i rimpianti con l’occasione mancata da Dembelé.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Le pagelle del Borussia Dortmund

Kobel 6,5 I pali lo aiutano, non compie interventi degni di nota ma dà segnali di sicurezza.

I pali lo aiutano, non compie interventi degni di nota ma dà segnali di sicurezza. Ryerson 6,5 Si inserisce spesso e volentieri, con tempi neppure malvagi. Nella ripresa cambia la sua partita con focus sulla difesa. (Dall’87’ Wolf ng )

Si inserisce spesso e volentieri, con tempi neppure malvagi. Nella ripresa cambia la sua partita con focus sulla difesa. (Dall’87’ ) Hummels 6,5 Un errore in impostazione in avvio poi sempre preciso.

Un errore in impostazione in avvio poi sempre preciso. Schlotterbeck 7 Benissimo dietro ma anche come assist-man non è male.

Benissimo dietro ma anche come assist-man non è male. Maatsen 5,5 Dalle sue parti c’è Dembelé e inevitabilmente finisce per soffrirlo.

Dalle sue parti c’è Dembelé e inevitabilmente finisce per soffrirlo. Can 6 Aggressivo e ruvido, mette tanta sostanza in campo. La qualità la lascia ad altri.

Aggressivo e ruvido, mette tanta sostanza in campo. La qualità la lascia ad altri. Sabitzer 6,5 Gioca un po’ più alto e si rende spesso pericoloso.

Gioca un po’ più alto e si rende spesso pericoloso. Adeyemi 7 Pochi gli spunti offensivi che lasciano però intravedere un potenziale davvero importante. Le cose migliori stasera le fa però da terzino. (Dall’82’ Reus ng )

Pochi gli spunti offensivi che lasciano però intravedere un potenziale davvero importante. Le cose migliori stasera le fa però da terzino. (Dall’82’ ) Brandt 6,5 Trequartista libero di spaziare. Va dove serve con un piede. (dall’87’ Nmecha ng ).

Trequartista libero di spaziare. Va dove serve con un piede. (dall’87’ ). Sancho 6,5 Da un lato Adeyemi, dall’altro lui: quando accelerano succede sempre qualcosa di rilevante.

Da un lato Adeyemi, dall’altro lui: quando accelerano succede sempre qualcosa di rilevante. Füllkrug 7 Tocca pochi palloni ma per un centravanti conta toccare quelli giusti. Tipo quello dell’1-0. Mezzo punto in meno per la chance non colta su palla servita da Sancho. (Dal 91′ Moukoko ng)

Le pagelle del PSG

Donnarumma 7 Un buon intervento in uscita e un miracolo su Sabitzer.

Un buon intervento in uscita e un miracolo su Sabitzer. Hakimi 5,5 Comincia male contro Adeyemi, sale nella ripresa fino a prendergli le misure. Il palo gli nega la gioia del gol.

Comincia male contro Adeyemi, sale nella ripresa fino a prendergli le misure. Il palo gli nega la gioia del gol. Marquinhos 6,5 E’ lui a tenere in gioco Füllkrug sull’1-o. Ma si riscatta: serve un’invitante palla gol a Fabian Ruiz che non sfrutta l’assist. E nel finale salva un gol già fatto su Brandt.

E’ lui a tenere in gioco Füllkrug sull’1-o. Ma si riscatta: serve un’invitante palla gol a Fabian Ruiz che non sfrutta l’assist. E nel finale salva un gol già fatto su Brandt. Lucas Hernandez 5,5 Partecipa al concorso di colpe del gol dell’1-o. Poi si fa male (dal 42′ Beraldo 6 Non elegantissimo ma fa la sua parte).

Partecipa al concorso di colpe del gol dell’1-o. Poi si fa male (dal 42′ Non elegantissimo ma fa la sua parte). Mendes 5,5 Non impeccabile nel contenere Sancho. In fase di spinta invece non si vede praticamente mai.

Non impeccabile nel contenere Sancho. In fase di spinta invece non si vede praticamente mai. Zaire-Emery 5,5 Apprezzato da Luis Enrique per il dinamismo e la generosità. Oggi, però, è decisamente impreciso.

Apprezzato da Luis Enrique per il dinamismo e la generosità. Oggi, però, è decisamente impreciso. Vitinha 6 Il geometra della squadra, non disdegna neppure la lotta oltre al governo.

Il geometra della squadra, non disdegna neppure la lotta oltre al governo. Fabian Ruiz 5 Non aiuta molto Mendes in copertura né si fa sentire tanto a metà campo. In più si divora un gol solo davanti alla porta.

Non aiuta molto Mendes in copertura né si fa sentire tanto a metà campo. In più si divora un gol solo davanti alla porta. Dembelé 5,5 Vivacizza il primo tempo della sua squadra. Nella ripresa, però, viene a mancare nei momenti topici della partita in particolare con l’errore sotto porta dell’80esimo minuto.

Vivacizza il primo tempo della sua squadra. Nella ripresa, però, viene a mancare nei momenti topici della partita in particolare con l’errore sotto porta dell’80esimo minuto. Mbappé 5 Primo tempo non pervenuto. Poi si sveglia e becca un palo. Resta una prestazione non sufficiente.

Primo tempo non pervenuto. Poi si sveglia e becca un palo. Resta una prestazione non sufficiente. Barcola 5 Qualche colpo del suo repertorio si intravede anche se è troppo poco in una serata così. (Dal 65′ Kolo Muani 5 Ingresso che poteva avere senso allargando Mbappé. Da esterno l’ex Eintracht combina davvero poco).

Borussia Dortmund-PSG: il tabellino del match

Marcatori: 35′ Füllkrug

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Kobel, Ryerson (dall’87’ Wolf), Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can; Sancho, Sabitzer, Brandt (dall’87’ Nmecha), Adeyemi (dall’82’ Reus); Füllkrug (dal 91′ Moukoko). A disp.: Meyer, Lotka, Özcan, Haller, Malen, Süle, Wätjen, Bynoe-Gittens. Allenatore: Edin Terzic

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez (dal 42′ Beraldo), Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola (dal 65′ Muani). A disp.: Navas, Tenas, Ugarte, Ramos, Asensio, Pereira, Lee, Mukiele, Soler, Škriniar. Allenatore: Luis Enrique

Arbitro: Anthony Taylor (ING)

Ammoniti: al 19′ Maatsen (B), al 53′ Fabian Ruiz (P), al 74′ Schlotterbeck (B)

Recupero: 4′ pt; 4′ st