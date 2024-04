Benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Viktoria Plzen, gara di ritorno valevole per i quarti di finale di Conference League.18:14

Dopo lo 0-0 di Plzen, la formazione viola è chiamata a vincere per qualificarsi alle semifinali di Conference League. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio in casa contro il Genoa (1-1) nell'ultimo turno di Serie A.18:16

Italiano, questa sera, dovrà fare i conti con le assenze dell'ultima ora di Bonaventura, per problemi alla caviglia, e Nzola a causa di motivi personali. 18:17

Compresi i preliminari, il Viktoria Plzen è imbattuto nelle 15 partite disputate in Conference League in questa stagione. In virtù di 11 vittorie e 4 pareggi subendo solo tre gol.18:35