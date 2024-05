Serie B 36esima giornata risultati: Goldaniga avvicina il Como alla A, Sudtirol e Cosenza sognano i playoff. La classifica

Il difensore decide la sfida col Cittadella al 94', lariani a un passo dalla promozione. Catanzaro-Venezia sospesa un'ora per grandine

Una rete nel recupero di Goldaniga contro il Cittadella porta il Como a un passo dalla promozione in Serie A: si attende il risultato di Catanzaro-Venezia, sospesa per un’ora a causa della grandine. La Cremonese torna al successo sul Pisa e consolida il 4° posto, Sudtirol e Cosenza centrano la salvezza e ora sognano la rimonta playoff.

Cremonese-Pisa 2-1: un missile di Coda avvicina i playoff

La Cremonese consolida il 4° posto e avvicina il traguardo dei playoff grazie al successo di misura sul Pisa. Il veterano Ciofani blocca la gara al 13′ su calcio di rigore, ma il Pisa reagisce e in avvio di secondo tempo (al 3′) raggiunge il pareggio con D’Alessandro. I grigiorossi tornano a premere, ma per raggiungere la vittoria serve una giocata da campione: la trova Coda a 5′ dalla fine su calcio di punizione. La “Cremo” sale a 63 punti, mentre il Pisa resta sotto di un punto rispetto all’8° posto occupato dalla Sampdoria.

Ascoli-Cosenza 0-1: Tutino regala la salvezza ai lupi

Il Cosenza passa ad Ascoli, centra la salvezza e si scopre addirittura in corsa per i playoff: con 45 punti i lupi sono a una sola lunghezza dalla coppia formata da Brescia e Sudtirol, attualmente all’8° posto. Bella gara al Piccinini, le due squadre si affrontano a viso aperto e collezionano occasioni da gol. L’unico a infilare la palla in porta è però Tutino: al 41′ l’attaccante scuola Napoli prende palla e con uno splendido tiro a giro spedisce la sfera alle spalle di Vasquez. Il punteggio non cambierà più: l’Ascoli resta in zona playout con 37 punti, gli stessi della Ternana.

Como-Cittadella 2-1: Goldaniga al 94′, lariani a un passo dalla A

Goldaniga! Al 94′ il difensore firma il successo del Como sul Cittadella, risultato che porta i lariani a un passo dalla promozione in A: si attende il risultato di Catanzaro-Venezia. Partita emozionante al Senigaglia, con ritmi altissimi e tante occasioni da rete, ma a sbloccarla sono gli ospiti, in gol al 26′ della ripresa con Pittarello che dopo un errore in costruzione dei lariani manda al bar un paio di difensori con una finta e mette in porta di sinistro. Il Como impiega solo 2 minuti a rispondere: affilato sinistro di Verdi per l’1-1. Dopo il palo di Da Cunha, i padroni di casa trovano il gol partita nel recupero: Kastrati si supera sull’incornata di Nsame, ma lascia la porta sguarnita e per Goldaniga è un gioco da ragazzi realizzare il 2-1.

Spezia-Palermo 1-0: Di Serio punisce l’errore di Lund

Il Palermo paga a caro prezzo una disattenzione di Lund, al 16′ un suo retropassaggio troppo corto viene intercettato da Di Serio che con grande freddezza supera il portiere rosanero Pigliacelli con un pregevole tocco sotto. È l’1-0 che lancia lo Spezia verso una vittoria preziosa in chiave salvezza: inutile il prolungato possesso palla dei palermitani, anzi nei minuti seguenti sono gli aquilotti ad andare più volte al tiro.

Sudtirol-Ternana 4-3: El Kaouakibi tiene vivo il sogno playoff

Gara scoppiettante tra Sudtirol e Ternana, alla fine è la formazione di Valente ad avere la meglio e a conquistare un successo che permette di tenere vivo il sogno di agganciare il treno playoff: agganciata la Samp a quota 46 punti, il Brescia ne ha solo uno in più. Odogwu sblocca la gara al 9′ per i padroni di casa, ma nel giro di 10 minuti Pereiro e Luperini ribaltano il risultato. La Ternana chiude sul 2-1 il primo tempo, ma in avvio di ripresa Casiraghi agguanta il pari. L’espulsione del ternano Boloca al 60′ sembra mettere in discesa la partita per il Sudtirol, ma dopo sette minuti Luperini fa bis e rimette gli umbri avanti. Nel finale l’uomo in più del Sudtirol fa la differenza: al 75′ Sorensen abbatte Odogwu in area, Casiraghi si presenta dal dischetto e fa 3-3. L’assalto dei padroni di casa viene premiato all’85 dalla fortuna: Vitali devia sul palo una precisa punizione di Rover, la palla finisce a El Kaouakibi che a porta vuota mette in rete il punto del 4-3. Sette i minuti di recupero, ma il risultato non cambia più.

Serie B, 36esima giornata: risultati e marcatori

Mercoledì 1 maggio ore 12.30

Cremonese-Pisa 2-1

Marcatori: Ciofani (C) al 13′ p.t. (rig.), D’Alessandro (P) al 3′ s.t., Coda al 40′ s.t..

Mercoledì 1 maggio ore 15

Ascoli-Cosenza 0-1

Marcatore: Tutino (C) al 41′ p.t..

Catanzaro-Venezia x-x

Marcatori: Pontisso (C) 5′ p.t., Idzes (V) al 14′ p.t. e al 10′ s.t., Iemmello (C) al 14′ s.t..

Como-Cittadella 2-1

Marcatori: Pittarello (Ci) al 26′ s.t., Verdi (Co) al 28′ s.t., Goldaniga (Co) al 49′ s.t..

Spezia-Palermo 1-0

Marcatore: Di Serio (S) al 16′ p.t..

Sudtirol-Ternana 4-3

Marcatori: Odogwu (S) al 9′ p.t., Pereiro (T) al 23′ p.t., Luperini (T) al 33′ p.t., Casiraghi (S) al 6′ s.t., Luperini (T) al 22′ s.t., Casiraghi (S) al 30′ s.t. (rig.), El Kaouakibi (S) al 40′ s.t..

Mercoledì 1 maggio ore 18

Bari-Parma

Feralpisalò-Brescia

Lecco-Sampdoria

Reggiana-Modena

Serie B: la classifica aggiornata

Questa la classifica della serie B aggiornata dopo gli ultimi risultati:

La classifica: Parma 73, Como 71, Venezia 67, Cremonese 63, Catanzaro 57, Palermo 52, Brescia 47, Sampdoria* e Sudtirol 46, Cosenza Pisa e Cittadella 45, Modena e Reggiana 43, Spezia 40, Ascoli e Ternana 37, Bari 36, Feralpisalò 32, Lecco 26.

*Sampdoria, 2 punti di penalizzazione

Serie B: la classifica marcatori