Diretta live Musetti-De Minaur semifinale Montecarlo: l'azzurro ritrova l'australiano per un posto in finale

Musetti è tornato a essere “Magic”. Il tennista originario di Massa Carrara, infatti, nella giornata di ieri ha superato la resistenza del tre volte campione Tsitsipas e lo ha fatto in una maniera encomiabile e commovente. Una vittoria che ha permesso a Lorenzo di approdare per la prima volta in carriera in una semifinale di un circuito Masters 1000, dopo essersi aggiudicato anche le sfide contro Bu, Lehecka e Matteo Berrettini. E adesso, tra l’azzurro e l’ultimo atto c’è da superare l’ultimo ostacolo, rappresentato dall’australiano De Minaur.

1° Turno: Musetti -Bu 2-1 (4-6,7-5,6-3)

-Bu 2-1 (4-6,7-5,6-3) 2° Turno: Musetti -Lehecka 2-1 (1-6,7-5,6-2)

-Lehecka 2-1 (1-6,7-5,6-2) Ottavi di finale: Musetti -Berrettini 2-0 (6-3,6-3)

-Berrettini 2-0 (6-3,6-3) Quarti di finale: Musetti-Tsitsipas 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)