PREPARTITA

Marseille - Benfica è valevole per i Quarti della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.

Marseille nella fase a gironi ha incontrato Ajax, Brighton and Hove Albion e AEK Athens superando il girone con 11 punti mentre Benfica ha incontrato superando il girone con 0 punti.

Marseille-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Marsiglia proverà a superare un turno a eliminazione diretta dopo aver perso l'andata per la prima volta dal 2017-18, quando perse 0-1 contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League per poi vincere 5-2 in casa accedendo così in semifinale (5-3 agg). Da allora, i francesi sono stati eliminati in entrambe le ultime due fasi a eliminazione diretta in cui hanno perso il match di andata.

Il Benfica potrebbe raggiungere la semifinale di una delle principali competizioni europee per la prima volta dal 2013-14 in Europa League, quando fu poi eliminato successivamente dalla Juventus. L'ultima volta che i portoghesi hanno vinto l'andata dei quarti di finale di Europa League (4-2 contro l'Eintracht Francoforte nel 2019), hanno perso 0-2 il ritorno e sono stati di conseguenza eliminati per la regola dei gol in trasferta.

Il Marsiglia ha vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe affrontate contro squadre portoghesi in tutte le competizioni (1P), anche se ha perso l'ultima volta che ha ospitato il Benfica (2-1 nell’Europa League 2009-10).

Il Benfica non ha vinto nessuna delle ultime cinque trasferte contro squadre francesi in tutte le competizioni (3N, 2P): l’ultimo successo è arrivato contro il Bordeaux per 3-2 nel marzo 2013.

Il Marsiglia è rimasto imbattuto in ognuna delle ultime otto partite casalinghe affrontate in Europa League (5V, 3N), vincendo tutte le ultime quattro allo Stade Vélodrome e segnando almeno tre gol in tutte e quattro le vittorie.

Il Benfica ha perso solo una delle ultime sei trasferte affrontate in Europa League (2V, 3N), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime due: il club portoghesenon ha mai inanellato tre clean sheet esterni di fila nella competizione (Europa League/Coppa UEFA).

Ángel Di María ha preso parte a cinque gol nelle ultime cinque partite di Europa League (quattro gol, un assist). In totale, solo Óscar Cardozo (20) e Pizzi (nove) hanno segnato più reti per il Benfica in questa competizione rispetto all’argentino (sette).

Pierre-Emerick Aubameyang ha preso parte a 12 gol nelle ultime 10 partite di Europa League (10 gol, due assist), contribuendo con una rete in ciascuna delle ultime cinque presenze (cinque gol, due assist). La rete di Aubameyang contro il Benfica nell'andata ha portato il suo bottino complessivo in Europa League a 34, almeno quattro in più di qualsiasi altro giocatore nella storia della competizione dal cambio di denominazione nel 2009.

Dove vedere Marseille-Benfica di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Marseille-Benfica si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 aprile.

Marseille-Benfica verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

