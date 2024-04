(8) ROBERT ANDRICH (C)

(32) GUSTAVO PUERTA (C)

(7) JONAS HOFMANN (C)

(25) EXEQUIEL PALACIOS (C)

(19) NATHAN TELLA (C)

(10) FLORIAN WIRTZ (C)

(20) ÁLEX GRIMALDO (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(61) LEWIS ORFORD (C)

(58) KAMARAI SIMON-SWYER (C)

(7) JAMES WARD-PROWSE (C)

(14) MOHAMMED KUDUS (C)

(28) TOMÁS SOUCEK (C)

(19) EDSON ÁLVAREZ (C)

(20) JARROD BOWEN (C)

PREPARTITA

West Ham United - Bayer Leverkusen è valevole per i Quarti della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 21:00 allo stadio London Stadium di London.

West Ham United nella fase a gironi ha incontrato Häcken, Qarabag, Backa Topola, Friburgo e Olympiakos superando il girone con 15 punti mentre Bayer Leverkusen ha incontrato Molde, Qarabag e Häcken superando il girone con 18 punti.

West Ham United-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità È la quinta volta che il West Ham approccia il match di ritorno in svantaggio di almeno due gol nel secondo turno di uno spareggio a eliminazione diretta in tutte le competizioni europee; il club londinese è riuscito a qualificarsi nei primi due casi (contro l'ADO Den Haag nella Coppa delle Coppe 1975/76 e il Real Madrid Castilla nella Coppa delle Coppe 1980/81), ma è stato invece eliminato nei due più recenti (contro la Dinamo Tbilisi nella Coppa delle Coppe 1980/81 e contro l'FCSB nella Coppa UEFA 1999/00).

Il Bayer Leverkusen ha passato il turno in tutte le 13 precedenti occasioni in cui ha vinto l'andata di un turno a eliminazione diretta in una competizione europea con almeno due gol di scarto (preliminari inclusi).

Il West Ham ha vinto tre delle ultime quattro partite in casa disputate contro avversarie tedesche (1P), battendo già due volte il Friburgo in questa Europa League (2-0 nella fase a gironi, 5-0 negli ottavi di finale).

Il Bayer Leverkusen ha vinto solo una delle 10 trasferte affrontate contro squadre inglesi in tutte le competizioni (2N, 7P), anche se il successo è arrivato nell'ultima visita nella capitale inglese contro il Tottenham nel novembre 2016 (1-0).

Il West Ham ha vinto ognuna delle ultime 11 partite casalinghe disputate in competizioni europee (preliminari inclusi), sette delle quali con un margine di almeno due gol di scarto, proprio quello necessario per evitare l'eliminazione in questo quarto di finale contro il Bayer Leverkusen.

Il Bayer Leverkusen è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite di Europa League (8V, 2N) e nelle principali competizioni europee solo dal settembre 1986 all'aprile 1988 è rimasto più a lungo senza sconfitte (14 match, tutti in Coppa UEFA).

All'andata il Bayer Leverkusen ha effettuato 33 tiri, mentre il West Ham solamente uno; dal cambio di denominazione della competizione in Europa League nel 2009 si tratta della più ampia differenza per numero di conclusioni (32) tra una squadra e l’altra nel medesimo match nel torneo.

Florian Wirtz del Bayer Leverkusen (25) e James Ward-Prowse del West Ham (22) sono due dei primi tre giocatori per numero di occasioni create in questa edizione dell’Europa League – in particolare, Wirtz ha creato 83 occasioni nella competizione in carriera, almeno 22 in più di qualsiasi altro giocatore dal suo debutto nell'agosto 2020.

Dove vedere West Ham United-Bayer Leverkusen di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

West Ham United-Bayer Leverkusen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 18 aprile.

West Ham United-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League