LIVE CROAZIA U21 - INGHILTERRA U21 0-1 EUROPEI UNDER 21 2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(23) NONI MADUEKE (C)

(7) TODD CANTWELL (C)

(20) EBERECHI EZE (C)

(8) CONOR GALLAGHER (C)

(21) DWIGHT MCNEIL (C)

(17) CURTIS JONES (C)

(16) OLIVER SKIPP (C)

(10) LOVRO MAJER (C)

(13) MIHAEL ZAPER (C)

(6) DARKO NEJASMIC (C)

(8) NIKOLA MORO (C)

(17) KRISTIJAN BISTROVIC (C)

(7) LUKA IVANUSEC (C)

(21) DARIO SPIKIC (C)

(3) HRVOJE BABEC (C)

Lloyd Kelly (Inghilterra U21) e' ammonito per un brutto fallo.18:45

Tiro parato. Luka Ivanusec (Croatia U21) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:39

Fuorigioco. Bartol Franjic(Croatia U21) prova il lancio lungo, ma Dario Vizinger e' colto in fuorigioco.18:34

Fuorigioco. Oliver Skipp(Inghilterra U21) prova il lancio lungo, ma Eberechi Eze e' colto in fuorigioco.18:21

Fuorigioco. Japhet Tanganga(Inghilterra U21) prova il lancio lungo, ma Eddie Nketiah e' colto in fuorigioco.18:20

Gol! Croatia U21 0, Inghilterra U21 1. Eberechi Eze (Inghilterra U21) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:12

Rigore per Inghilterra U21. Eddie Nketiah e'stato atterrato in area di rigore.18:11

Rigore concesso da Bartol Franjic (Croatia U21) per un fallo in area.18:11

Commento in diretta

PREPARTITA

Croazia U21 - Inghilterra U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 31 marzo alle ore 18:00 allo stadio SRC Bonifika di Koper.

Arbitro di Croazia U21 - Inghilterra U21 sarà Harm Osmers coadiuvato da Eduard Beitinger e Dominik Schaal.

