Mondiali nuoto 2023 Fukuoka oggi 23 luglio diretta live

Ultimo aggiornamento 23-07-2023 12:14

Il nuoto in corsia debutta a Fukuoka in occasione del Mondiale 2023, in svolgimento in Giappone. Primo giorno di vasca al Marine Messe Hall, dove il legame tra questa edizione iridata e l’Olimpiade 2024, in programma a Parigi, è a doppio filo: testare e saggiare lo stato di forma degli Azzurri, in primo luogo, e cercare di puntare il più in alto possibile nel medagliere.

Oggi si comincia con un programma fitto e definitivo: prime medaglie in assegnazione dopo le batterie (svolte nella notte italiana): questo l’elenco delle semifinali e finali – che Virgilio Sport segue in diretta live – in programma dalle 13.