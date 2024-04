MotoGP Jerez, Gp Spagna qualifiche diretta LIVE: incidente per Martin, persa la visiera! Guarda il video

Ultimo aggiornamento: 27-04-2024 10:34

Circuito di Jerez, 27 aprile 2024. La MotoGP entra nel vivo del week end del Gran Premio di Spagna. A partire dalle 10 scatta la caccia alla pole position. Sulla pista di Jerez andrà in scena l’ultima, breve, sessione di prove libere e poi le qualifiche con il Q1 dove ci si contenderà gli ultimi due posti per poi entrare nel Q2 con i “migliori” 12 a giocarsi la partenza al palo sia nella Sprint Race del pomeriggio che nella gara di domani. Ieri un Bagnaia in formissima nelle libere ma occhio agli spagnoli padroni di casa Vinales, Martin, Marc Marquez e Acosta.

