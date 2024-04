Grazie per aver seguiro con noi la diretta di Cagliari-Verona, arrivederci al prossimo turno di Serie A.17:00

90'+6' Fine partita: CAGLIARI-VERONA 1-1 (31' Bonazzoli, 76' Sulemana)16:56

90'+3' Cartellino giallo per Giangiacomo Magnani.16:53

90' Grandissima occasione per il Cagliari con Luvumbo che conclude di punta, sotto le gambe di Dawidowicz, ma trova sulla sua strada un grande intervento di Montipò.16:51

85' Sostituzione Verona: esce Tijjani Noslin, entra Karol Świderski.16:45

83' Sostituzione Cagliari: esce Tommaso Augello, entra Paulo Azzi.16:42

80' Tiro al volo di sinistro di Oristanio ribattuto da Cabal: sulla respinta non riesce ad inquadrare lo sprecchio Sulemana.16:41

76' GOL! CAGLIARI-Verona 1-1! Rete di Ibrahima Sulemana! Cross di Viola, ribattuta di Cabal e conclusione di prima intenzione di Sulemana che, di destro, fulmina Montipò da fuori area e sigla il pareggio.



73' Sostituzione Cagliari: esce Nahitan Nández, entra Gaetano Oristanio.16:32

73' Sostituzione Cagliari: esce Alessandro Deiola, entra Ibrahim Sulemana.16:32

73' Sostituzione Cagliari: esce Antoine Makoumbou, entra Matteo Prati.16:32

69' Punizione dalla lunga distanza battuta da Lazovic: bravo Scuffet a bloccare senza grossi problemi.16:29

66' Sostituzione Verona: esce Federico Bonazzoli, entra Tomáš Suslov.16:26

62' Contropiede fulmineo del Verona che si presenta in area di rigore con Lazovic: Scuffet bravo però ad ipnotizzare l'esterno degli scaligeri e ad evitare la rete del pareggio.16:51

59' Il Cagliari attacca con insistenza, aggrappandosi ovviamente al solito funambolico Luvumbo: la difesa del Verona riesce però a reggere e ad evitare ulteriori pericoli.16:19

55' Calcio d'angolo per il Cagliari, il terzo della partita per i sardi. Il Verona invece ne ha battuto soltanto uno.16:17

50' Segna Darko Lazovic a porta vuota su assist di Duda: la rete del centrocampista degli scaligeri viene però annullata per fuorigioco.16:10

47' Inizia il secondo tempo di CAGLIARI-VERONA!16:07

46' Sostituzione Verona: esce Stefan Mitrović, entra Darko Lazović.16:06

46' Sostituzione Cagliari: esce Eldor Shomurodov, entra Nicolas Viola.16:06

Il Cagliari potrebbe attingere dalla panchina per provare a ristabilere la parità: Gaetano e Oristanio su tutti scalpitano, ma occhio anche a Swiderski nel Verona.15:51

Prima frazione non proprio entusiasmante a Cagliari, ma illuminata da una vera e propria perla confezionata da Bonazzoli: un tiro di esterno al volo del centravanti del Verona sblocca il match, fino a quel momento abbastanza bloccato. I padroni di casa tentano timidamente di riequilibrare la situazione, ma la prima frazione termina sullo 0-1.15:50

45'+2' Finisce il primo tempo di CAGLIARI-VERONA: in rete Bonazzoli per gli ospiti.15:52

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero!15:48

44' Buon momento per il Cagliari che cerca il pareggio: ottimo spunto del solito Luvumbo che non riesce però a servire come vorrebbe Shomurodov, lasciato solo in area di rigore.15:47

40' Grande contropiede del Verona con Bonazzoli che innesca in maniera perfetta Folorunsho: il centrocampista di proprietà del Napoli dinanzi a Scuffet non riesce a siglare il raddoppio, bravo però anche il portiere del Cagliari in uscita.16:51

36' Reazione timida del Cagliari che non riesce ad incidere in maniera concreta: Luvumbo senza dubbio il più pimpante, ma allo stesso tempo poco preciso.15:43

31' GOL! Cagliari-VERONA 0-1! Rete di Federico BONAZZOLI! Ottimo spunto di Noslin sulla corsia di destra: l'esterno degli scaligeri lascia partire un cross al bacio per l'inserimento di Bonazzoli che, di esterno sinistro colpisce al volo battendo un non perfetto Scuffet. Vantaggio degli ospiti.



27' Cartellino giallo per Ondrej Duda.15:28

24' Altro ottimo spunto di Mitrovic che non riesce però a concludere come dovrebbe: il Cagliari si difende con ordine e prova a ripartire afidandosi soprattutto a Luvumbo.15:27

19' Primo squillo del Verona: ci prova Mitrovic dalla distanza con il destro, ma il tiro si spegne alto sopra la traversa.15:21

16' Ancora Cagliari pericoloso, questa volta con Shomurodov, ben servito da Nandez: il cross dell'uruguaiano è preciso, la conclusione dell'uzbeko no. 15:19

12' Prima occasione per il Cagliari con Lapadula che arriva al tiro di sinistro: bravo Serdar a ribattere la conclusione del centravanti dei sardi.15:15

8' La partita è molto fisica: le due squadre si studiano, scoprendosi poco e concentrandosi soprattutto sui duelli.15:10

5' Problemi fisici per Mina: lo staff sanitario del Cagliari costretto all'ingresso in campo per le cure mediche del caso.16:51

1' Inizia il primo tempo di CAGLIARI-VERONA!15:02

Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’Hellas Verona ha vinto 10 dei 17 confronti con il Cagliari in Serie A (4N, 3P), più che contro qualsiasi altra squadra in questo parziale nella competizione. In particolare, dopo i due successi nelle ultime due gare contro i rossoblù nel torneo, la squadra veneta potrebbe vincere più match di fila contro questa avversaria solo per la seconda volta nel massimo campionato dopo esserci riuscita tra il 1999 e il 2013 (tre anche in quel caso).14:14

L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide di Serie A contro il Cagliari (5V, 3N) mantenendo la porta inviolata in tre degli ultimi quattro incontri; l’ultimo successo sardo risale al 5 novembre 2017 (2-1 grazie ai gol di Luca Ceppitelli e Paolo Faragò che hanno risposto alla rete del gialloblù Bruno Zuculini).14:14

Le scelte di Baroni: debutto dal 1' per Mitrovic sulla trequarti con Folorunsho e Noslin a completare. In difesa gioca Cabral sull'out mancino con Tchatchoua confermato a destra.14:13

Le scelte di Ranieri: confermato Shomurodov al fianco di Luvumbo, entrambi a supporto di Lapadula. A centrocampo Nandez e Deiola al gianco di Makoumbou. Dietro spazio ad Augello sulla corsia mancina.14:13

Chiesa, Perilli, Lazovic, Henry, Swiderski, Centonze, Vinagre, Dani Silva, Suslov, Charlys, Coppola, Cisse.14:11

Panchina Cagliari: Radunovic, Aresti, Viola, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Jankto, Wieteska, Suleman, Obert, Kingstone, Azzi, Gaetano, Di Pardo.14:11

Formazione VERONA (4-2-3-1): Montipò - Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal - Serdar, Duda - Mitrovic, Folorunsho, Noslin - Bonazzoli.14:09

Formazione CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet - Zappa, Dossena, Mina, Augello - Nandez, Makoumbou, Deiola - Luvumbo, Shomurodov - Lapadula.14:08

Il Cagliari è reduce dalla sconfitta esterna con il Monza per 0-1, mentre il Verona arriva dalla sconfitta casalinga per 1-3 con il Milan.14:07

Benvenuti alla diretta della partita della 30^ giornata di Serie A, si affrontano Cagliari e Verona.14:05