Diretta Giro d'Italia 2024, la 11a tappa Foiano di Val Fortore-Francavilla: il gruppo raggiunge i fuggitivi. Il mistero del virus

Ultimo aggiornamento: 15-05-2024 16:04

In questa seconda settimana del Giro d’Italia si attende qualche sorpresa in più. Si riparte dalla tapa di oggi, 15 maggio, la Foiano di Val Fortore-Francavilla pari a 207 km che tocca il Molise e attraversa l’Abruzzo. La frazione di oggi 15 maggio 2024, con un percorso quasi totalmente pianeggiante, è destinata ad offrire una nuova opportunità ai velocisti con un probabile arrivo in volata. Sulla carta Tadej Pogacar dovrebbe concedersi un certo riposo, starà tranquillo – come è solito dire – per ripartire a tempo debito? Come abbiamo capito, dallo sloveno possiamo aspettarci anche qualche decisione improvvisata.

Dopo 48 km, il programma prevede il Gran premio della montagna di terza categoria di Pietracatella. Negli ultimi 100 km potrebbe può presentarsi la condizione ideale per una fuga: il gruppo può marciare spedito verso il traguardo e verso la volata. In giornata, riflettori sul traguardo volante di Casacalenda che mette in palio punti per la maglia ciclamino e su quello di Fossacesia Marina, con secondi di abbuono per la classifica generale che vede ancora in Maglia Rosa l’inarrestabile Pogacar.

