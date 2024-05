Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare. Occasione per i velocisti

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 11.a tappa del Giro d'Italia 2024: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 è la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare. La lunghezza è di 207 km ed è classificata come una tappa 2 stelle. Dislivello 1.850 metri. Dopo una prima parte dall’andamento mosso, la tappa scivola via verso un finale in piano e con un tratto conclusivo in rettilineo: tutte caratteristiche che possono avvantaggiare i velocisti, salvo fughe tali da mettere (improbabilmente) sotto scacco il gruppo.

Percorso dell’undicesima tappa: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare

Fonte: Giro d'Italia

I corridori lasciano la Campania per dirigersi verso il Molise, arrivando sino a Campomarino dove da lì risaliranno lungo la costa adriatica. Vengono toccati comuni come quello di Termoli, Fossacesia, Ortona sino a Francavilla al Mare, nella provincia di Chieti.

Altimetria dell’undicesima tappa

Fonte: Giro d'Italia

Come anticipato, la tappa odierna si divide idealmente tra una prima parte con qualche difficoltà altimetrica sugli Appennini, anche se non impegnativa (un GPM di terza categoria, quello di Pietracatella, in programma). Superati i primi 100 km la tappa diventa pianeggiante.

Cronoprogramma dell’undicesima tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 42 km orari. Attenzione all’insidia dei passaggi a livello (P.L.).

Km percorsi Orario di passaggio PROVINCIA DI BENEVENTO FOIANO DI VAL FORTORE 12.05 FOIANO DI VAL FORTORE 0,0 12.15 Ponte Fiume Fortore 3,3 12.19 San Bartolomeo in Galdo 9,9 12.30 PROVINCIA DI FOGGIA Ins. ss.17 23,2 12.48 Viadotto Fiume Fortore 33,6 13.01 PROVINCIA DI CAMPOBASSO Ins. ss.645 39,9 13.11 Pietracatella 48,4 13.34 Sant’Elia a Pianisi 55,0 13.43 Ripabottoni Stazione 63,3 13.56 galleria 67,2 14.01 Bonefro-Santa Croce Stazione 68,6 14.03 P.L. 69,4 14.04 Casacalenda 74,5 14.11 P.L. 79,3 14.17 Larino 87,6 14.28 San Leonardo 89,4 14.30 Svinc. Portocannone 107,3 14.54 Svinc. Tangenziale di Termoli 111,3 15.00 Ins. ss.16 113,7 15.04 Termoli 116,8 15.08 Ins. ss.16 125,2 15.21 PROVINCIA DI CHIETI San Salvo Marina 137,2 15.36 Marina di vasto 143,1 15.45 Svinc. A14 Casalbordino 156,1 16.02 Fossacesia Marina 172,5 16.23 Marina di San Vito 181,9 16.37 Ortona 188,5 16.47 galleria 188,7 16.48 Postilli 199,0 17.01 Bv. per Francavilla al Mare 203,2 17.06 FRANCAVILLA AL MARE 207,0 17.11

Salite dell’undicesima tappa

L’unica difficoltà altimetrica dell’undicesima tappa è la salita di Pietracatella, GPM di terza categoria di 8,5 km.

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai Sport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport.