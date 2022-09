LIVE SALERNITANA - LECCE 0-1 SERIE A 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Squalificato Fazio, Gyomber torna titolare in difesa, Nicola conferma i restanti dieci undicesimi schierati contro la Juventus: in attacco, fiducia al tandem Dia-Piatek.19:55

Subito Ceesay in avanti, tentativo da fuori, debole e centrale, nessun problema per Sepe.20:50

GOL ANNULLATO SALERNITANA! Piatek prolunga per Coulibaly che scatta in campo aperto e fredda Falcone ma era in posizione irregolare.20:55

Traversone di Candreva, Mazzocchi in rovesciata non inquadra la porta.21:02

Lancio per Banda, Bronn spazza in angolo.21:09

Altro lancio per Mazzocchi, fermato nuovamente in offside.21:21

Azione prolungata dei giallorossi che non trovano spazi per concludere.21:27

43'

GOL! Salernitana-LECCE 0-1! Rete di Ceesay. Mazzocchi perde palla in attacco, Ceesay servito in verticale da Hjulmand scatta in contropiede, supera Sepe e deposita in fondo al sacco.



Guarda la scheda del giocatore Assan Ceesay21:31