Nella Salernitana conferma per Dia in attacco con Kastanos e Candreva a supporto. Parte dalla panchina Piatek. Bradaric e Mazzocchi agiranno da esterni con Bohinen in mezzo al campo. Nel Bologna panchina per Arnautovic e Orsolini. Confermata la retroguardia con Posch, Lucumi, Soumaoro e Cambiaso e la mediana con Schouten, Moro e Ferguson. C'è Barrow in avanti.17:18