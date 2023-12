Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Fiorentina-Salernitana, match valevole per la 14ª giornata di Serie A.11:27

Dopo la vittoria in Conference League che ha permesso alla Fiorentina di superare il girone, i Viola tornano in campionato consapevoli di dover reagire dalla sconfitta dell'ultima giornata contro il Milan. Considerando solo il campionato, 5 sconfitte nelle ultime 6 partite: rendimento che ha attualmente portato la squadra di Italiano fuori dalla zona Europa, con un punto in meno dal sesto posto occupato dal Bologna. 11:36

"Vogliamo dare continuità a quanto fatto fino ad ora", ha detto l'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi che nella scorsa giornata ha trovato la prima vittoria in campionato dei granata. Dopo 12 partite con il risultato in negativo, i campani hanno infatti vinto in casa contro la Lazio e cercheranno di ripetersi anche nel match al Franchi. Servono punti, la Salernitana attualmente è in ultima posizione ferma a quota 8. Una vittoria consentirebbe di uscire dalla zona retrocessione. 11:49

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi - Arthur, Duncan - Ikoné, Bonaventura, Sottil - Beltran. A disposizione: Vannucchi, Christensen, Lopez, Gonzalez, Nzola, Infantino, Mina, Martinez Quarta, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.14:08

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA (3-4-2-1): Costil - Daniliuc, Fazio, Pirola - Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric - Candreva, Kastanos - Ikwuemesi . A disposizione: Fiorillo, Salvati, Sambia, Martegani, Simy, Dia, Botheim, Cabral, Gyomber, Maggiore, Bronn, Tchaouna, Lovato, Legowski. Allenatore: Filippo Inzaghi.14:09

1' Fischio d'inizio! Comincia Fiorentina-Salernitana. Dirige l'arbitro Paride Tremolada. 15:03

2' Occasione Fiorentina! Subito pericolosa la squadra di casa con Beltran che appoggia per Sottil: tiro ribattuto. 15:07

3' RIGORE PER LA FIORENTINA! Tacco di Beltran per Arthur che viene steso in area da Fazio. 15:08

6' GOOOOOOL! LUCAS BELTRAN! Non sbaglia dal dischetto l'argentino!



