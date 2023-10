(14) JOSELITO (C)

PREPARTITA

Frosinone - Verona è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 8 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Verona sarà Maria Ferrieri Caputi coadiuvato da Valerio Vecchi e Vito Mastrodonato. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente il Frosinone si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Verona si trova 14° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 9 gol e ne ha subiti 10; il Verona ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

In casa il Frosinone ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Verona ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Salernitana, la Fiorentina e la Roma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Atalanta e il Torino ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 2-0 mentre Il Verona ha incontrato il Torino pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Abdou Harroui con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Cyril Ngonge con 2 gol.

Frosinone e Verona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 2 volte, il Verona non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Frosinone-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone ha vinto quattro dei sei precedenti contro il Verona tra Serie A e Serie B (1N, 1P).

Tra le squadre contro cui il Frosinone ha sempre vinto in casa tra Serie A e Serie B (solo regular season), solo contro il Carpi (quattro), i canarini contato più precedenti rispetto al Verona (tre).

Il Verona non ha trovato il successo in 33 delle ultime 34 trasferte contro avversarie laziali in Serie A (completano otto pareggi e 25 sconfitte tra Roma, Lazio e Frosinone), l’unica eccezione è un 2-1 contro la Lazio il 12 dicembre 2020.

Il Frosinone è rimasto imbattuto in tutte le ultime tre partite casalinghe in questa Serie A (2V, 1N), solo una volta nella sua storia nella competizione ha giocato più gare interne di fila senza trovare la sconfitta: tra settembre e novembre 2015 (cinque, con Roberto Stellone in panchina).

Il Verona non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare di campionato, l’ultima volta che ha giocato più partite consecutive in Serie A senza segnare neanche un gol è stata tra agosto e settembre 2017 (cinque in quell’occasione).

Con lo 0-0 contro il Torino, il Verona ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sette trasferte di Serie A (anche se in tre delle quattro restanti ha incassato esattamente tre gol), tante clean sheet quante nelle 41 precedenti gare esterne.

Il Frosinone è la squadra che ha segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A: cinque, su nove centri finora (il 56% del totale, record anche in percentuale).

Il Verona è la squadra che ha effettuato meno attacchi diretti in questo campionato, appena cinque nelle prime sette giornate.

Matías Soulé è il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questo campionato (18), oltre ad essere il più giovane ad aver trovato la rete nel torneo in corso (20 anni e 166 giorni contro la Fiorentina).

Il Frosinone è la squadra contro cui Darko Lazovic ha la miglior media tra minuti giocati e assist serviti in Serie A (tra le avversarie affrontate almeno tre volte): un passaggio vincente ogni 116 minuti (per un totale di due, in tre precedenti); tuttavia, il giocatore del Verona nel torneo in corso ha effettuato appena un tentativo di assist.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Frosinone Verona Partite giocate 7 7 Numero di partite vinte 2 2 Numero di partite perse 2 3 Numero di partite pareggiate 3 2 Gol totali segnati 9 4 Gol totali subiti 10 6 Media gol subiti per partita 1.4 0.9 Percentuale possesso palla 49.5 45.2 Numero totale di passaggi 2940 2496 Numero totale di passaggi riusciti 2365 1840 Numero di tiri nello specchio per partita 20 17 Percentuale di tiri in porta 37.7 35.4 Numero totale di cross 79 96 Numero medio di cross riusciti 22 24 Duelli per partita vinti 337 363 Duelli per partita persi 335 367 Corner subiti 47 41 Corner guadagnati 35 18 Numero di punizioni a favore 81 84 Numero di punizioni concesse 72 98 Tackle totali 107 118 Percentuale di successo nei tackle 65.4 62.7 Fuorigiochi totali 18 15 Numero totale di cartellini gialli 17 15 Numero totale di cartellini rossi 0 1

