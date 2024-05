Dal Ceravolo è tutto, buon Primo Maggio.18:27

90'+6' GOL! CATANZARO-Venezia 3-2! Rigore di Iemmello. Joronen indovina nuovamente l'angolo ma non riesce a respingere il penalty di Iemmello.



90'+5' Ayroldi fa ribattere il rigore parato da Joronen.17:45

90'+4' RIGORE PARATO! Iemmello dagli 11 metri, Joronen si distende e respinge, Jajalo spazza in angolo.17:42

90'+4' Nessun check del VAR, Ayroldi conferma il rigore per i giallorossi.18:16

90'+3' RIGORE CATANZARO! Donnarumma cade in area, Ayroldi indica il dischetto.20:08

90' Tre minuti di recupero.17:38

90' Svoboda in proiezione offensiva s'incunea in area, chiusura decisiva di Miranda.17:37

89' Gytkjaer apre per Ellertsson, cross basso, Tessmann manca la girata da posizione favorevole.17:36

87' Da corner, Antonini schiaccia di testa, a lato.17:35

86' Biasci si defila sulla destra, Idzes lo contiene.17:33

85' Gytkjaer dialoga con Altare, Ayroldi fischia fallo in attacco a Dembele.17:32

83' Riprende a diluviare sul Ceravolo.17:30

81' ULTIMO CAMBIO CATANZARO. Esce anche Veroli, entra Miranda.17:37

80' SOSTITUZIONE CATANZARO. Fuori Oliveri, dentro Stoppa.17:28

80' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Energie fresche sulla fascia: Dembele per Zampano.17:28

80' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Pohjanpalo e Gytkjaer.17:27

80' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Pierini, spezzone per Jajalo.17:27

79' GOL ANNULLATO CATANZARO! Errore di Ellertsson, Antonini incrocia il sinistro, Joronen è battuto, Iemmello in fuorigioco decide di toccare la palla destinata in rete.17:26

77' Iemmello cerca il triangolo in area con Biasci, Idzes spazza in angolo.17:23

76' Punizione di Pierini, colpo di testa di Altare smorzato da Antonini, Fulignati blocca.17:23

75' AMMONITO Scognamillo, fallo tattico su Ellertsson.17:22

74' Tessmann in chiusura su Biasci, palla in angolo.17:21

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Busio lascia il campo a favore di Ellertsson.17:18

70' Biasci si libera ai 20 metri, sinistro in curva.17:17

68' SOSTITUZIONE CATANZARO. Verna prende il posto di Petriccione.17:16

68' SOSTITUZIONE CATANZARO. Vivarini aumenta il peso offensivo: Donnarumma per Sounas.17:15

67' Vandeputte scende sulla fascia, cross mal calibrato.17:14

65' Pohjanpalo serve l'incursione di Busio, destro sull'esterno della rete.17:13

64' Bjarkason a terra, Ayroldi fa continuare, Altare stoppa Iemmello in angolo.17:11

62' OCCASIONE CATANZARO! Ripartenza di Vandeputte, destro di Biasci sul primo palo, protetto da Joronen.17:09

59' GOL! CATANZARO-Venezia 2-2! Rete di Iemmello. Punizione di Vandeputte, Iemmello sovrasta Svoboda e gira di testa alle spalle di Joronen.



59' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli corre ai ripari: Altare per Lella.17:06

57' ESPULSO Sverko, già ammonito, ancata su Oliveri.17:05

55' GOL! Catanzaro-VENEZIA 1-2! Doppietta di Idzes. Da corner, torre di Svoboda, Iemmello salva sulla linea il piattone di Lella, Idzes ribadisce di forza in rete.



54' Punizione di Pierini, deviata in angolo da Iemmello.17:02

52' Biasci si fa spazio al limite, destro centrale, facile preda di Joronen.16:59

51' PALO CATANZARO! Sounas si accentra dalla destra, tiro cross sul quale non ci arriva Iemmello, Joronen guarda la palla sbattere sul legno.16:59

50' OCCASIONE VENEZIA! Tessmann dai 20 metri, destro teso, fuori di pochissimo.16:57

49' OCCASIONE VENEZIA! Cross tagliato di Pierini, incornata di Pohjanpalo, Fulignati ci arriva con la punta delle dita.16:57

47' AMMONITO Sverko, irruente su Sounas.16:55

46' AMMONITO Sounas, trattenuta su Sverko.16:53

46' COMINCIA LA RIPRESA. Catanzaro-Venezia 1-1, nessun cambio durante l'intervallo.16:52

Vivarini deve evitare cali di baricentro e di intensità; Vanoli ha bisogno di aumentare la qualità delle giocate offensive.16:45

Frazione disputata in due tranche con una sospensione di quasi un'ora causa maltempo: prima dell'interruzione, i giallorossi erano passati in vantaggio con un colpo di testa Pontisso, Idzes aveva riequilibrato il match con lo stesso fondamentale; alla ripresa, spettacolo condizionato dal campo, il VAR annulla un gol dell'ex Bjarkason per fuorigioco, infortunio per Ambrosino.16:43

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Catanzaro-Venezia 1-1, Idzes risponde a Pontisso.16:39

45'+2' Brutto intervento di Iemmello sulla caviglia di Svoboda a palla lontana, Ayroldi lo grazia.16:39

45'+1' Pierini crossa basso dalla sinistra, la palla taglia l'area senza trovare deviazioni.16:37

45' Due minuti di recupero.16:37

43' SOSTITUZIONE CATANZARO. Vivarini inserisce Biasci per l'infortunato Ambrosino.16:36

42' Ambrosino esce dal campo zoppicando, giallorossi momentaneamente in dieci.16:34

41' Problemi per Ambrosino, gioco nuovamente fermo.16:32

40' Erroraccio di Oliveri, Pierini non ne approfitta, sinistro in orbita.16:32

38' Possesso dei giallorossi, ritmi non particolarmente elevati.16:31

36' Punizione di Pierini, Fulignati smanaccia scontrandosi Veroli, Ayroldi ferma il gioco.16:28

34' Punizione di Vandeputte, Tessmann viene ingannato da una pozza d'acqua, Veroli si porta la palla oltre la linea di fondo.16:26

31' Ancora Pierini sulla destra, Busio disturbato da Oliveri non riesce a fare la sponda a Pohjanpalo.16:23

30' Seconda decisione rettificata dal VAR: questa volta è annullata la rete degli arancioneroverdi per fuorigioco di Bjarkason.16:23

28' GOL ANNULLATO VENEZIA! Pierini sfonda sulla destra, tiro sbagliato di Busio che si trasforma in assist per Bjarkason, facile sottoporta ma è in posizione irregolare.16:24

27' Oliveri arriva sul fondo, Busio lo chiude in angolo.16:19

25' Da corner, palla fuori per Oliveri, destro alto.16:17

24' Cross di Sounas, svirgolata di Idzes, palla in angolo.16:16

23' Ayroldi fa riprendere il gioco, Catanzaro-Venezia 1-1, palla ai giallorossi.16:14

23' Le squadre rientrano in campo per il riscaldamento, la gara riprenderà alle 16.15, dopo quasi un'ora di sospensione.15:56

23' Secondo sopralluogo di Ayroldi con i due capitani, la palla rimbalza nella zona centrale, una fascia però rimane inagibile.15:53

23' Ha smesso di piovere e sta comparendo il sole, si attenderà ancora per vedere se il terreno riuscirà ad assorbire l'acqua in eccesso, il problema principale è la fascia delle panchine completamente allagata.15:39

23' Rientra Ayroldi con i due capitani, il pallone non rimbalza.15:33

23' La pioggia è calata d'intensità, gli addetti cercano di far drenare il campo soprattutto sulla fascia.15:31

23' GARA MOMENTANEAMENTE SOSPESA! Sul Ceravolo si è abbattuta una pioggia torrenziale mista a grandine, si stanno formando piscine d'acqua in campo, le due squadre ritornano negli spogliatoi.15:25

21' Ayroldi valuta la sospensione momentanea: i due capitani concordano nel continuare a giocare.15:23

19' Iemmello non riesce a girarsi in area, destro di Pontisso deviato in angolo da Lella.15:21

17' Aumenta l'intensità della pioggia con gradine, Ceravolo sotto al diluvio.15:21

15' Ayroldi convalida la rete dopo il check del VAR: Pohjanpalo è in posizione regolare, è valido il pareggio degli arancioneroverdi.15:18

14' GOL! Catanzaro-VENEZIA 1-1! Rete di Idzes. Punizione di Pierini, Pohjanpalo la rimette in mezzo, Idzes insacca in tuffo da due passi.



12' Ha iniziato a piovere al Ceravolo, fraseggio dei padroni di casa.15:13

10' Pierini centra basso dalla destra, Busio è in ritardo, Fulignati smanaccia.15:11

8' Lancio per Iemmello che sbaglia il controllo in area, Joronen raccoglie la sfera.15:09

7' Traversone di Vandeputte, Svoboda allontana di testa.15:08

5' GOL! CATANZARO-Venezia 1-0! Rete di Pontisso. Sounas scodella in area per Pontisso che di testa piazza la palla nell'angolo basso, Joronen non ci arriva.



4' Lella dai 20 metri, destro di prima intenzione, oltre la traversa.15:06

3' Zampano a terra, gioco fermo per qualche istante.15:05

1' Subito Lella in area per Pohjanpalo, destro stoppato da Antonini.15:02

1' INIZIA Catanzaro-Venezia, palla agli arancioneroverdi.15:01

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Ayroldi.14:44

Vanoli si affida al tandem Pierini-Pohjanpalo con Zampano e l'ex Bjarkason sulle fasce. Chance da titolare in mediana per Lella, Sverko al posto di Altare in difesa.14:05

Vivarini ritrova Iemmello in attacco con Ambrosino, mantiene Sounas e Vandeputte sulle fasce con Oliveri e Veroli sugli out di difesa. 14:26

3-5-2 per il Venezia: Joronen - Idzes, Svoboda, Sverko - Zampano, Lella, Tessmann, Busio, Bjarkason - Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Altare, Dembele, Ullmann, Jajalo, Andersen, Ellertsson, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.15:05

Ecco le formazioni. Catanzaro con il 4-4-2: Fulignati - Sounas, Antonini, Scognamillo, Veroli - Oliveri, Petriccione, Pontisso, Vandeputte - Ambrosino, Iemmello. A disp.: Sala, Borrelli, Krajnc, Miranda, Pompetti, Verna, Stoppa, Brignola, Donnarumma, Biasci.15:04

Match d'alta classifica: i giallorossi, già matematicamente ai play-off, puntano a insidiare il quarto posto della Cremonese, gli arancioneroverdi a issarsi alle spalle del Parma.13:59

Al Nicola Ceravolo tutto pronto per Catanzaro-Venezia, trentaseiesima giornata di Serie B.13:56