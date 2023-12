Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:54

Il Lecco con questa vittoria agguanta proprio il Sudtirol in classifica a 20 punti, trascinando i bolzanini in zona playout.16:54

Finisce qui, vince in rimonta il Lecco una partita che ha visto un primo tempo equilibrato, nella ripresa gli ospiti passano con il rigore di Casiraghi, ma una doppietta di Novakovich ribalta il risultato. Vani i tentativi finali del Sudtirol che non riesce più a riacciuffare la gara.16:54

90'+6' Fine partita: LECCO - SUDTIROL 2-1.16:53

90'+2' Ultimi assalti del Sudtirol che prova con una serie fitta di passaggi ad avvicinarsi all'area del Lecco.16:51

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.16:49

86' Dentro Galli per Buso.16:44

85' Sostituzioni nel Lecco, entra Guglielmotti per Lepore.16:43

84' Partita molto spezzettata e con molti falli. Il Sudtirol prova a reagire, ma non riesce ad avvicinarsi alla porta del Lecco.16:43

81' Nel Sudtirol entra Lonardi per Peeters.16:40

80' Cartellino giallo per Degli Innocenti, intervento duro su Casiraghi. Era diffidato.17:09

77' Sostituzione nel Lecco, entra Giudici per Battistini.16:36

76' GOL! LECCO - Sudtirol 2-1! Rete di Novakovich. Conclusione dal limite di Degli Innocenzi, Novakovich si trova sulla traiettoria e devia in maniera decisiva in rete la sfera.



75' Ultimo quarto d'ora di gioco, entrambe le squadre sembrano voler cercare la vittoria.16:33

70' Entra Merkaj per Rauti.16:28

70' Due cambi nel Sudtirol. entra Ciervo per Lunetta.16:28

67' PEETERS! Stacco di testa da ottima posizione, palla di poco alta sopra la traversa.16:25

65' Cartellino giallo per Sersanti, fallo al limite dell'area su Pecorino.16:24

63' GOL! LECCO - Sudtirol 1-1! Rete di Novakovich. Lepore dalla sinistra crossa in area, Novakovich stacca più in alto di tutti e piazza la palla sotto la traversa.



60' Ci prova.Novakovich. Conclusione da ottima posizione, palla alta sopra la traversa.16:19

59' Cartellino giallo per Peeters, intervento falloso su Sersanti.16:18

57' Sostituzione nel Lecco, entra Degli Innocenti per Di Stefano.16:15

56' Cartellino giallo per Rauti per un'entrata in ritardo.16:14

54' Cartellino giallo per Marrone, entrata dura su Casiraghi.17:10

54' Conclusione a giro di Rauti dal limite, smanaccia in angolo Melgrati.16:13

52' GOL! Lecco - SUDTIROL 0-1! Rete di Casiraghi. Rigore calciato centrale e portiere battuto. Sudtirol in vantaggio.



50' CALCIO DI RIGORE PER L SUDTIROL! Ingenuità di Ionita che tocca la palla con la mano in area, nessun dubbio per Monaldi.16:10

49' Occasione per il Lecco, controllo e conclusione violenta col il destro di Battistini, Davi devia in angolo.16:07

46' Inizia il secondo tempo di LECCO - SUDTIROL.16:04

46' Sostituzione nel Lecco, esce Celjak per Marrone.16:04

Gara con un buon ritmo ma incagliata sullo 0-0. Entrambe le squadre ci provano, parte meglio la squadra di casa mentre il Sudtirol esce alla distanza e sfiora il gol con Casiraghi.15:50

45'+1' Fine primo tempo: LECCO - SUDTIROL 0-0.15:49

45'+1' Cartellino giallo per Battistini per proteste.15:48

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.15:48

41' Cartellino giallo per Lepore, strattonata ai danni di Lunetta.15:44

40' CASIRAGHI! Lunetta serve Casiraghi sulla trequarti, l'attaccante controlla, finta e sterzata e calcia dal limite dell'area. Palla di poco alta sopra la traversa.15:43

36' Prova a mettersi in proprio Casiraghi, controllo e tiro dal limite. Palla alla destra di Melgrati.15:39

33' Cartellino giallo per Pecorino, l'attaccante scivola, cercando di recupera il pallone, ma colpisce Sersanti.15:36

28' OCCASIONE PER IL SUDTIROL! Rauti parte in contropiede sulla sinistra, entra in area e serve al centro Pecorino, l'attaccante calcia a botta sicura ma sbatte sulla difesa del Lecco.15:31

27' Molto agonismo e un buon ritmo. Partita corretta fino ad ora.15:30

22' Traversone di Lunetta dalla destra, Rauti non riesce ad intervenire, blocca la sfera Melgrati.15:25

19' Ancora Ionita dalla sinistra prova a mettere un pallone in mezzo che sorvola l'area, ma nessuno trova lo specchio della porta.15:22

16' Partita che fa fatica ad accendersi. Molto possesso palla, ma ancora nessun tiro verso la porta.15:19

12' Iniziativa di Ionita sulla fascia sinistra, palla tesa in mezzo, Poluzzi è attento.15:14

6' Manovra del Sudtirol che prova a cercare varchi nella compatta difesa del Lecco.15:08

2' Errore di Vinetot nell'impostazione, ne approfitta Buso che prova a saltare Poluzzi ma non riesce poi a trovare la porta.15:05

1' FISCHIO D’INIZIO DI LECCO - SUDTIROL. Arbitra Monaldi.15:02

Nel Lecco tridente composto da Di Stefano, Novakovich e Buso, in mezzo a campo con Crociata, giocano Ionita e Lepore. Gli ospiti optano per un 4-4-2, a guidare l'attacco ci sono Rauti e Pecorino. Davanti a Poluzzi, Giorgini e Lunetta agiranno da terzini, mentre Davi e Vinetot saranno i centrali.14:22

Formazione SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi - Vinetot, Davi, Lunetta, Giorgini - Kofler, Tait, Peeters, Casiraghi - Rauti, Pecorino. A disposizione: Drago, Tschoell Jacob, Cagnano, Ciervo, Cuomo, Broh, Cisco, Shiba, Merkaj, Moutassime, Rottensteiner Benedikt, Lonardi.14:20

Formazione LECCO (4-3-3): Melgrati - Celjak, Bianconi, Sersanti, Battistini - Crociata, Ionita, Lepore - Di Stefano, Novakovich, Buso. A disposizione: Bonadeo, Saracco, Degli Innocenti, Giudici, Eusepi, Tordini, Pinzauti, Marrone, Guglielmotti, Boci, Galli.14:17

Solamente quattro i precedenti, tutti in Serie C. Negli ultimi due, risalenti alla stagione 2021-22, vittoria di misura del Sudtirol e un pareggio.15:03

Punti pesanti in palio nella sfida tra Lecco e Sudtirol, due squadre distanziate tre lunghezze in favore degli altoatesini e che cercano di uscire dai pressi della zona calda.14:10