La Reggiana è reduce dalla vittoria netta maturata per 0-3 sul campo della FeralpiSalò. Trionfo esterno anche per il Lecco nell'ultimo turno, per 1-2 sul Palermo.15:40

La Reggiana ha vinto le ultime due gare di campionato (vs Venezia e Feralpisalò) senza subire gol e potrebbe infilare più successi consecutivi con annessi ‘clean sheet’ per la prima volta in Serie B dal dicembre 1992 (quattro in quel caso).15:56