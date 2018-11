Ecco alcune cose che forse non sapete su Higuain

“Quando viene ad allenarsi sembra che sia ancora in pigiama, ma è un top-player vero”. In queste parole, dette al tempo da Mourinho che lo ebbe al Real Madrid, c’è tutto Gonzalo Higuain. Talento un po’ pigro, emotivo ma straordinario. Il bomber del Milan aspetta l’esito del ricorso per le due giornate di squalifica rimediate dopo il rosso estratto da Mazzoleni contro la sua ex squadra, la Juve, cui avrebbe voluto segnare il gol della vendetta e intanto si…morde le unghie. Già, perchè come rivelò Evra che fu suo compagno in bianconero “Impazzisce quando non segna. È nella sua natura. Ricordo una partita dove eravamo entrambi in panchina e si stava mordendo le unghie. Mi ha detto ‘Quando entro devo segnare!’. È ossessionato dal gol”.

PAPA’ E MAMMA – Ecco alcune cose che forse non sapete di Higuain, partendo dal soprannome. Pipita che deriva da quello del padre Jorge, ex calciatore dello Stade Brestois. Suo padre era soprannominato ‘Pipa’ per via del suo naso pronunciato; per questo motivo il figlio ha preso l’appellativo di ‘Pipita’. Per questo Gonzalo è nato a Brest, in Francia, pur essendo argentino. Il calcio fa parte di entrambi i lati della sua famiglia. La madre, Nancy Zacarías – pittrice di origini palestinesi – aveva due fratelli calciatori, il più famoso dei quali è Claudio Zacarías, che ha subito un grave infortunio alla mano durante una partita col San Lorenzo quando una bomba carta è esplosa nel loro spogliatoio. La mamma firma le sue opere con lo pseudonimo di Zacarias ed è anche un’ottima cuoca: Gonzalo va pazzo per la sua pizza casera, una specie di focaccia argentina. Anche il fratello di Gonzalo fa il calciatore: Federico Higuain, dopo diverse esperienze in Argentina e non solo, gioca da cinque anni in MLS. Un attacco di meningite quando aveva appena dieci mesi ha contribuito a rafforzare il rapporto del Pipita con la madre. “Da quando ho avuto la meningite, il rapporto con mia madre è stato speciale”, ha raccontato. Una delle passioni di Gonzalo è il tennis: ama giocarlo, ma anche guardarlo. Il suo idolo è Roger Federer. Ha delle cicatrici sul volto perché mentre si rilassava in barca sul golfo di Napoli, durante la prima stagione con i Partenopei nell’estate del 2013, è scivolato su delle rocce procurandosi otto punti di sutura (mascella e sopracciglia).

LUI DICE – “Come mi diceva Van Nistelrooy, i gol sono come il ketchup. Se li cerchi troppo, non arrivano. Ma quando arrivano, escono tutti insieme, proprio come il ketchup”.

“Il calcio è una forma d’arte? Certo. Quando segni un bel gol dopo cinque sei passaggi che i tuoi avversari non riescono a intercettare, questa è arte!”.

“È la fame che ti fa vincere anche se hai già vinto in passato. Non mi sento alcuna pressione addosso”.

DICONO DI LUI – Sarri: “Per me è come un figlio che ha fatto molto arrabbiare suo padre. Lo sbraneresti per qualche giorno, ma alla fine un padre perdona sempre suo figlio. Gli devo molto perché ha disputato una stagione incredibile con me. Mi ha fatto arrabbiare quando ha scelto di andare via, ma ormai è il passato”.

Bonucci: “‘Pipa è un fenomeno. Un animale da area di rigore. Gli metti la palla in area e lui in un modo o in un altro fa gol”.

Chiellini: “Se uno avesse la ‘Higuaín cam’, vedrebbe che nel 90% delle situazioni offensive è solo in area, e questo non perché i difensori si addormentino. Prima che arrivi la palla fa due o tre movimenti e contromovimenti per smarcarsi”.

