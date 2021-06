Embiid a mezzo servizio, Atlanta impatta la serie

Stoico, ma umano. Joel Embiid ha provato in ogni modo a stringere i denti e trascinare i suoi 76ers nel delicato pivotal game della serie di semifinale contro Atlanta, ma il camerunese ha dovuto fare i conti con il solito ginocchio dolorante che lo tormenta.

Così, dopo un primo tempo da protagonista con 13 punti e 10 rimbalzi, l’intervallo lungo è stato fatala al numero 21 di Philadelphia, autore nella seconda parte del match di una controprestazione eloquente nei numeri: 4 punti, tutti dalla lunetta, con 12 tiri sbagliati consecutivamente, tre dei quali da tre, con tanto di errore finale nel sottomano del potenziale controsorpasso e score conclusivo da 17 punti e 21 rimbalzi in 36 minuti. La metamorfosi della squadra è stata evidente: dal +18 del secondo quarto al sorpasso subito, materializzatosi a 1’17” dalla fine grazie a un floater di Trae Young.

Ecco quindi servito il 2-2 che rende incertissimo l’esito della serie. Dal canto proprio anche la stella di Atlanta non è in perfette condizioni, ma ha vissuto un match al contrario rispetto a Embiid: avvio dimesso poi, dopo essersi fatto fasciare la spalla, eccolo salire di tono chiudendo con 25 punti e 18 assist, il più giovane di sempre a riuscirci nella storia dei playoff.

Bene comunque tutto il quintetto di McMillan, interamente in doppia cifra, con i 22 punti di Bogdan Bogdanovic e le doppie doppie di Clint Capela (12+13) e John Collins (14+12). Per Gallinari solo 7 punti in 22 minuti dalla panchina.

