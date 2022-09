Eurobasket 2022, Pozzecco: "Dobbiamo divertirci"

01-09-2022 17:16

A Sky Sport, alla vigilia dell’esordio azzurro a EuroBasket 2022, il C.T dell’Italia Gianmarco Pozzecco ha parlato in vista della sfida di domani all’Estonia.

«Togliamoci di dosso la pressione, è una cosa che fa parte del nostro mestiere e dobbiamo conviverci. Sarà un Europeo competitivo, è impossibile fare pronostici. Stamattina dicevo ai ragazzi che gli addetti ai lavori non sono fiducios nei nostri confronti ma non hanno coraggio di dirlo, a noi però interessa poco, io ho tantissima fiducia in loro. Sono stato catapultato alla guida di questa squadra a una settimana da una partita di qualificazione ai Mondiali. Per noi erano partite importanti, qualificarci per questa competizione sarebbe fondamentale e siamo riusciti a vincere tutte e tre le gare di questa estate, anche se durante l’ultima si è fatto male l’amico Gallinari. Questo gruppo sta bene insieme, il che non significa fare serata o andare a cena fuori, anche perché non abbiamo tempo. Fare gruppo significa rispettarsi, rispettare le gerarchie e tutto lo staff ma soprattutto avere ben chiaro l’obiettivo comune: divertirsi».

A parlare anche capitan Gigi Datome: «Ci alleniamo da un mese per l’Europeo, abbiamo l’ansia positiva di arrivare alla partita e giocare. Percepiamo l’energia e la voglia di cominciare della gente. Il gruppo è serio, ci teniamo tantissimo, siamo consapevoli delle nostre possibilità e dei limiti, non ci montiamo la testa. Il bello dello sport è che niente è scritto all’inizio, si può sempre stupire e far sognare la gente. Io nel gruppo faccio da fratello maggiore e cerco di incanalare tutti nella giusta direzione. Il livello di questa competizione è altissimo, ci sono molti campioni, Antetokounmpo sabato si prenderà tutta l’attenzione ma noi vogliamo partecipare a questo ballo, dare fastidio anche ai campionissimi e far sognare la gente».

La rassegna è in programma dall’1° al 18 settembre e ha luogo in 5 città (Colonia, Praga, Tblisi e Milano per la prima fase, e Berlino per la fase finale). Impegnate 24 nazionali, divise in 4 gironi da 6 squadre ciascuno.

Prima fase in programma dal 1° all’8 settembre, poi eliminazione diretta, con gli ottavi di finale (10 e 11 settembre) con le prime quattro classificate di ogni gruppo, i quarti di finale (13 e 14 settembre), le semifinali (16 settembre) e le finali dal quarto al primo posto (18 settembre).