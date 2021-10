Eurolega, la Russia richiude i palazzetti

Torna a far preoccupare il Covid-19 in Russia dove, a causa dei quasi 25.000 casi registrati in un sol giorno, le autorità hanno deciso immediatamente di vietare al pubblico la visione dal vivo degli eventi sportivi.

Il provvedimento, come riportato da sports.ru, va a toccare da vicino le tre squadre russe impegnate attualmente in Eurolega le quali, a partire dalle gare di giovedì e venerdì, dovranno disputare i rispettivi match d’Eurolega a porte chiuse.

CSKA Mosca, Zenit S. Pietroburgo e Unics Kazan quindi non potranno più contare, almeno per il momento, sulla spinta dei propri sostenitori per le gare casalinghe.

OMNISPORT | 05-10-2021 15:52