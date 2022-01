F1: la fiducia di Mazepin in vista della stagione 2022

19-01-2022 12:05

Non è stato un anno particolarmente esaltante il primo in Formula Uno, quello vissuto dall’esordiente Nikita Mazepin.

Nonostante le tante difficoltà incontrate, il pilota russo della Haas si è detto parecchio ottimista in vista del mondiale 2022. La scuderia americana sta facendo il massimo per “regalargli” una vettura più equilibrata e prevedibile, aspetto che dovrebbe aiutarlo a migliorare sostanzialmente le proprie performance in pista.

“Ho avuto alcune buone battaglie quest’anno con alcune vetture più rapide della mia e mi sono sentito a mio agio man mano che andavo avanti nel corso della stagione”, ha affermato il russo della Haas. “Quando sono in lotta devo sapere esattamente dove finisce la mia vettura e dove inizia quella degli altri, in modo da posizionarmi nel modo corretto. All’inizio non è stato facile, ma adesso sento di avere questa importante fiducia”.

Queste le sue sensazioni in vista della prossmi astagione: “Guidare una vettura più equilibrata e prevedibile dovrebbe rendere tutto più facile. Quando mi metto al volante voglio raggiungere degli obiettivi. Voglio giocare un ruolo chiave sul raggiungimento del risultato finale e nel 2021 non è stato possibile. Anche se avessi terminato una gara davanti a Mick, difficilmente sarei tornato a casa soddisfatto”.

OMNISPORT