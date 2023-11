Golf, Open d'Italia 2024 a Cervia dal 27 al 30 giugno

Nel 2025 l'evento si giocherà in Toscana all'Argentario

Open d’Italia 2024 si giocherà dal 27 al 30 giugno all’Adriatic Golf Club di Cervia, in Emilia-Romagna. Novità anche per quel che riguarda l’Open 2025, in programma al Golf Club Argentario di Monte Argentario (Grosseto), con date ancora da definire. Queste le rispettive sedi delle due prossime edizioni, l’81esima e l’82esima, dell’Open d’Italia. Appuntamenti all’insegna non solo dello sport, ma anche di vicinanza a due Regioni colpite dall’alluvione e un volano per il turismo.

