Golf: Open d’Italia gratuiti

La scelta della Federgolf punta alla promozione dello sport

12-04-2023 12:25

Per l’Italia del golf il 2023 è un anno importante. A maggio gli Open d’Italia, a settembre la Ryder Cup. “Saranno un evento straordinario” ha assicurato il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, parlando degli Open d’Italia in programma dal 4 al 7 maggio. “Sarà gratuito – ha quindi annunciato – rinunciamo a un’entrata importante ma lo facciamo per promuovere lo sport”. L’ingresso gratuito al Marco Simone Golf & Country Club di Roma andrà registrato preventivamente.

Il torneo si svolge sulla distanza di 72 buche (18 al giorno). Dopo i primi due giri, il taglio lascia in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Attesi 156 giocatori.