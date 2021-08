Gregorio Paltrinieri: "Ho dato il massimo di quello che potevo"

Ecco le parole di Gregorio Paltrinieri dopo il quarto posto nella finale dei 1500 stile libero, distanza in cui non ha potuto difendere al meglio delle sue possibilità il titolo olimpico conquistato a Rio 2016.

“Oggi ho dato il massimo che potevo fare. Non ne avevo per stare con loro, ho anche provato a riprenderli ma ho capito subito che la gara stava prendendo una brutta piega perché ero al massimo dall’inizio, e non è stato quindi come pianifico i 1500 di solito. Complimenti ai tre del podio, oggi se lo sono meritato perché stavano meglio di me. Un po’ mi dispiace di non essere arrivato qua bene ma non ci posso fare niente, non mi posso accontentare di un 14’45”, ma dall’altra parte non mi posso rimproverare il nulla perché ho dato il massimo. Con la testa puoi fare tutto quello che vuoi ma se non hai energie non c’è niente da fare”.

