Il Milan sorprende la Juve: blitz per Zaniolo

Sarà un'estate caldissima per Nicolò Zaniolo, talento della Roma esploso in questa stagione ma pronto a fare le valigie nel caso i giallorossi non riescano a qualificarsi per la prossimaChampions League.

Il club giallorosso vuole prolungare il contratto del giocatore fino al 2024, con un deciso ritocco verso l'alto dell'ingaggio, ma allo stesso tempo è pronto ad aprire un'asta estiva: le pretendenti per il classe '99 non mancano. Oltre alla Juventus, la prima a farsi avanti e la prima a presentare una prima offerta ai giallorossi di 60 milioni di euro, è spuntato nelle ultime settimane anche il Milan.

Secondo quanto riporta Tuttosport, la società rossonera avrebbe chiesto informazioni per Zaniolo, pronta a sferrare il suo attacco il prossimo giugno. Sulla giovane promessa del calcio azzurro (che a breve debutterà in Nazionale con Mancini) ci sono anche grandi club esteri come Real Madrid e Manchester City, che per ora restano defilati ma sempre interessati.

"Zaniolo ha avuto la fortuna di trovare da subito chi gli desse fiducia, grande merito a Di Francesco. Ha qualità molto importanti e la sua crescita potrebbe portalo a livelli eccezionali. Potrebbe debuttare in queste due partite", sono le parole in conferenza stampa del commissario tenico della Nazionale Roberto Mancini.

"Si è meritato queste convocazioni perché ha giocato bene con i giallorossi, va dato merito a Di Francesco per aver creduto in lui". Sul ruolo in campo, il ct non ha dubbi: "L'ho osservato spesso con l’Under 19 e secondo me sarebbe perfetto come interno di centrocampo, ha la qualità giusta per fare bene in quel ruolo. Sta crescendo ma ha bisogno di tempo".

Niente da fare invece per Balotelli: "Credo che non sia nelle condizioni ottimali. A livello fisico è migliorato e ha una buona media realizzativa, da lui ci aspettiamo molto. Adesso è nella fase della massima maturazione. Forse poteva fare qualcosa in più, ma sta comunque facendo una buona carriera".

SPORTAL.IT | 19-03-2019 08:40