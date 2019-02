Il Perugia fa cambiare idea a Rosi

Chiusa la finestra di mercato di gennaio, ora c’è spazio solo per mettere sotto contratto qualche svincolato. Il Perugia ne ha subito approfittato, chiudendo per Aleandro Rosi. L’esperto esterno, classe ’87, scende in B dopo nove stagioni consecutive nel massimo campionato.

Ad annunciarlo il ds Roberto Goretti: "Rosi ha sempre detto che in serie B avrebbe scelto Perugia, per lui si era paventata l’ipotesi di rimanere in A, a Bologna o Parma e quindi ha voluto aspettare”.

Goretti ha poi parlato delle difficoltà incontrate dalla società nel chiudere alcune operazioni, puntando in particolare su chi ha voluto restare pur essendo fuori dal progetto del tecnico Alessandro Nesta:

"Il mancato arrivo di un terzino sinistro è senza dubbio una mia mancanza, e mi dispiace. Per questo mi sento molto deluso. Abbiamo preso pali in faccia con Cacciatore e Martella. Con il primo avevano l’accordo, ma si è inserito il Cagliari che gioca in serie A. Per Martella sembrava fatta ma il Brescia ha tirato fuori altre cifre. Monaco ha rifiutato tutte le sistemazioni che abbiamo cercato per lui, in serie B e in C. Lo abbiamo preso anni fa dall’Arezzo al minimo di stipendio e lo abbiamo fatto diventare un giocatore importante".





SPORTAL.IT | 05-02-2019 11:40