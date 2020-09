Jacopo Sala allo Spezia: ufficiale

Festeggiata, come giusto che sia, la prima storica promozione in Serie A, lo Spezia può concentrarsi sui colpi di mercato per rinforzare una rosa che avrà l’obbligo di provare a conquistare l’obiettivo della salvezza.

Il primo sussulto è il tesseramento di un terzino che andrà a rimpolpare la difesa a disposizione di mister Vincenzo Italiano: trattasi di Jacopo Sala, arrivato da svincolato. Ecco il comunicato della società ligure. “E’ ufficiale: la difesa aquilotta potrà contare su un innesto di esperienza per la prossima stagione. Dopo lo scorso campionato trascorso con la maglia della SPAL, Jacopo Sala ha sottoscritto un contratto biennale con le Aquile ed è il primo acquisto ufficiale della storia dello Spezia Calcio in Serie A”.

Contratto fino al 2022 con lo Spezia per Sala, reduce dall’amara esperienza vissuta alla SPAL: finito ai margini della squadra titolare, con la nomina di Di Biagio è tornato a riassaporare il campo, pur senza riuscire ad evitare la retrocessione in Serie B dei ferraresi.

Sala è un prodotto del vivaio dell’Atalanta e vanta anche un trascorso nelle giovanili del Chelsea. In seguito ha vestito le maglie di Amburgo, Verona e Sampdoria. Conta 6 presenze con l’Italia Under 21.

OMNISPORT | 05-09-2020 15:32