Julyan Stone prepara il piano anti-Teodosic

Sarà un match-up appassionante, almeno sulla carta, quello tra Julyan Stone e Milos Teodosic, una vera e propria sfida nella sfida all'interno dell'incontro fra la Reyer Venezia e la Virtus Bologna, in programma sabato sera al Taliercio. "Milos Teodosic è un grande giocatore, abbiamo avuto modo di vederlo giocare in questa prima parte di stagione – le parole di Stone riportate dal sito ufficiale della società lagunare -. Però mi approccerò alla partita, e al match-up con Milos, come sempre".

"Ho avuto l’opportunità in carriera di affrontare le point-guard più forti del pianeta come Steph Curry e Derrick Rose – ha aggiunto Stone -, Teodosic è un giocatore con un talento incredibile, ma non cambierà il mio modo di giocare perché affronto tutte le partite con la stessa mentalità".

SPORTAL.IT | 23-01-2020 21:20