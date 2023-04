Liegi-Bastogne-Liegi: Vollering fa tris, seconda Longo Borghini

L'olandese si era già aggiudicata la Amstel Golde Race e la Freccia Vallone: eguaglia van der Breggen, sua attuale direttrice sportiva

23-04-2023 13:07

A Liegi arriva a braccia alzate Demi Vollering che così completa il trittico delle Ardenne: aveva già vinto infatti la Amstel Golde Race e la Freccia Vallone. Al secondo posto si piazza Elisa Longo Borghini, che perde in volata contro l’olandese della Sd Worx, che ha eguagliato Anna van der Breggen, la sua attuale direttrice sportiva.

La corsa si accende sulla Cote de Stockeu: vanno via in cinque, e cioè Marlen Reusser (Team SD Worx), Amanda Spratt (Trek-Segafredo), Kataryzna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing), Esmée Peperkamp (Team DSM) e Anna Henderson (Team Jumbo-Visma). Il gruppo dà spazio, mentre un problema meccanico ferma Niewiadoma, riassorbita dal plotone.

Sulla Cote de la Redoute Reusser stacca tutte e nel gruppo nessuno reagisce. L’elvetica guadagna 1’30” a 30 chilometri dal traguardo. E’ fatta? Macché. La Trek-Segafredo reagisce e attacca l’azzurra Elisa Longo Borghini sull’ultima ascesa, la Cote de la Roche-aux-Faucons. Riprende la fuggitiva, ma si porta dietro anche le altre big, con Demi Vollering particolarmente brillante.

Sono loro due a sfruttare il momento di studio delle altre per andarsene, inseguite da Annemiek van Vleuten, della Movistar, che guida un drappello in cui c’è anche Gaia Realini della Trek-Segafredo. La vittoria è una questione a due, ma è Vollering a imporsi in volata, dominando negli ultimi 150 metri. Sul podio arriva anche Reusser, ancora della Sd Worx. Settima Realini.