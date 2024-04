Made in Italy, Abodi: "Serie A uno dei prodotti fondamentali per una nazione ambiziosa"

Il ministro dello sport: "Declinare ed esprimere le potenzialità del calcio"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi a Palazzo Piacentini in occasione dell’evento legato alla giornata del Made In Italy che vedrà la Serie A scendere in campo con una maglia celebrativa: ” Credo che questa giornata si fondamentale anche in un’ottica da declinare quotidianamente esprimendo le potenzialità del calcio associandole a quelle di uno modello integrato di opportunità sportivo. Penso a due opzioni: la prima è la virtual advertising, per regionalizzare la pubblicità e modularlo in funzione dei mercati. Anche le piattaforme vanno sperimentate, perché consentono di associare il calcio italiano e la serie A nel sistema nazionale. Possiamo ancora dare, fare e dire insieme collaborando fra ministeri e istituzioni, intendendo la serie A come uno dei tanti prodotti con margini di miglioramento di un contesto che sa affrontare e mettersi in discussione in linea con una nazione ambiziosa”.