Mario Balotelli polemico: "Io sono forte, e voi?"

Mario Balotelli è stato tra gli Azzurri più criticati dopo il mezzo flop di Bologna contro la Polonia. L’attaccante del Nizza, ritornato titolare in Nazionale dopo anni di “esilio”, ha deluso anche a causa di un acciacco fisico, ed è uscito a metà ripresa per far posto a Belotti.

L’ex punta di Milan e Inter è stata bersagliata da giornali, addetti ai lavori e anche dai tifosi sui social per la sua prestazione, e con ogni probabilità nella prossima partita contro il Portogallo a Lisbona non partirà titolare. Su Instagram il giocatore ha risposto così a chi lo critica: “Non rovinare una buona giornata, anche se ieri ne hai avuta una pessima. Io sono forte, e voi?”.

Tra i critici più accesi di SuperMario c’è Arrigo Sacchi, che a Radio Deejay non ha usato mezze misure: “Gli sono state concesse troppe opportunità? Bisogna avere poche idee ma chiare: il calcio è uno sport di squadra, e l’intelligenza conta più dei piedi. Quindi, per prima cosa devo andare a prendere giocatori che abbiano intelligenza. Poi serve generosità, passione, professionalità. Tutti hanno la macchina, ma per farla muovere serve la benzina; e nel calcio la benzina è l’intelligenza, la passione, la professionalità. Ecco, diciamo che basta lo spirito di squadra: già quello ti fa essere una persona degna”. Contrario a Balotelli anche l’ex Azzurro Fiore: “Non merita la maglia da Nazionale, ha perso troppi treni”.

Il ct Mancini è stato invece più indulgente: “Mario non era al massimo della condizione, aveva 50 minuti nelle gambe. Ma è un giocatore di spessore internazionale e deve continuare a lavorare. I fischi fanno parte del gioco, se uno gioca bene viene applaudito ma tutto passa in fretta”.

Contro il Portogallo, il tridente Azzurro potrebbe essere composto da Bernardeschi, Belotti e Chiesa.

09-09-2018