Martì Vigo, compleanno da dimenticare

Martì Vigo non dimenticherà facilmente il giorno del suo compleanno numero 23. Il ciclista spagnolo, in forza alla Androni Giocattoli-Sidermec, è infatti reduce da una caduta in allenamento lunedì e trascorrerà la ricorrenza in attesa dell’operazione, prevista per domani. Lo riferisce il portale ‘Tuttobiciweb’.

“Siamo dispiaciuti, avrebbe esordito alla Vuelta San Juan in Argentina e, trattandosi di uno scalatore, avremmo sperato in un buon risultato sul traguardo dell’Alto de Colorado, dove quest’anno abbiamo ottenuto una splendida vittoria con Miguel Florez. Comunque, il ragazzo ha carattere e saprà reagire a questa avversità” ha dichiarato il team manager della Androni, Gianni Savio, in merito al ko del corridore.

OMNISPORT | 22-12-2020 10:47